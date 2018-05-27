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  • Хендерсон: «Кариус? Дело не в нем. Мы приехали сюда как команда, мы проиграли как команда»

Хендерсон: «Кариус? Дело не в нем. Мы приехали сюда как команда, мы проиграли как команда»

27 мая 2018, 12:59
6

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился мнением об игре голкипера команды Лориса Кариуса в финале Лиги чемпионов против «Реала» (1:3).

«Первой гол… не уверен, что именно произошло. Не знаю, в пределах ли правил это, или же Бензема помешал ввести мяч в игру.

Третий гол. Мяч много двигался в полете, а это всегда сложно для вратарей.

Дело не только в Кариусе или ошибках, которые он допустил. Дело в нас как команде. Мы приехали сюда как команда, мы проиграли здесь как команда. Это вина не одного человека, а команды.

Просто мы были недостаточно хороши, но я горд всеми игроками», – сказал Хендерсон.

Клопп – о Кариусе: «Ошибки очевидны. Но не нужно говорить об этом, здесь все ясно»

Источник: ФК «Ливерпуль»
Лига чемпионов Ливерпуль Реал Хендерсон Джордан Кариус Лорис
Комментарии (6)
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Torvald64
1527418727
Команда Кариуса, конечно, не сдаст - на то она и команда. Но факт остается фактом - доверить ворота в качестве первого номера ему теперь едва ли кто-то отважится.
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Defensore
1527420988
очень правильные слова Хендерсона. Действительно похоже на нарушение правил со стороны Бенземы. Ну 3-й мяч сложноват на самом деле: сколько в фифе таких забивали/пропускали ))
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Антон bx14e
1527423846
Ой,кто бы говорил...Ты то чем запомнился?чем знаменит? деревяшка обыкновенная,еще и победителем "не стал из-за вратаря"...сам то кто?? Бубнову тебя на ТТД отдать))
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raritet
1527434733
Тем не менее, смотрелось все на одном дыхании. Прекрасный матч. Великолепные футболисты. Космические скорости. Привыкнув к скоростям в РФПЛ, иногда не успевал даже сообразить что происходит. Ради такого футбола стоит жить. Спасибо Ливерпуль, спасибо Реал. Отдыхай Голодец.
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tesch
1527434738
Поддержать его надо в команде, но когда речь идет о профессионале, то критика не помешает. Тем более он заслужил как никто другой.
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Королевство Равенства
1527442422
Хендерсон Молодчик!
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