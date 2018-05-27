Хендерсон: «Кариус? Дело не в нем. Мы приехали сюда как команда, мы проиграли как команда»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился мнением об игре голкипера команды Лориса Кариуса в финале Лиги чемпионов против «Реала» (1:3).

«Первой гол… не уверен, что именно произошло. Не знаю, в пределах ли правил это, или же Бензема помешал ввести мяч в игру.

Третий гол. Мяч много двигался в полете, а это всегда сложно для вратарей.

Дело не только в Кариусе или ошибках, которые он допустил. Дело в нас как команде. Мы приехали сюда как команда, мы проиграли здесь как команда. Это вина не одного человека, а команды.

Просто мы были недостаточно хороши, но я горд всеми игроками», – сказал Хендерсон.

Клопп – о Кариусе: «Ошибки очевидны. Но не нужно говорить об этом, здесь все ясно»