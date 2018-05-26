Карвахаль травмировался в матче против «Ливерпуля» и покинул поле в слезах

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль получил травму голеностопа в финальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» и в слезах покинул поле.

Инцидент произошел на 35-й минуте, когда защитник Эндрю Робертсон попал испанцу по голеностопу. Вместо Карвахаля на поле вышел Начо.

Ранее из-за травмы в составе «Ливерпуля» был заменен Мохамед Салах.

За ходом матча можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира».

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Салах и Карвахаль ушли в слезах. Финал ЛЧ безнадежно испорчен