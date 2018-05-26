Болельщики «Ливерпуля»: «Зачем нам котлета по-киевски, если у нас есть тикка МоСалах?»

Болельщики «Ливерпуля» перед финальным матчем Лиги чемпионов против «Реала» вывесили баннер в поддержку нападающего Мохамеда Салаха.

«Зачем нам котлета по-киевски, если у нас есть тикка МоСалах?» – написано на баннере.

Финал Лиги чемпионов пройдет сегодня в Киеве. Матч начнется в 21:45 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Как живет Киев перед финалом Лиги чемпионов. Внутри − Шевченко, Зеедорф, Роберто Карлос