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    Мутко: «В этом году мне клубов 15 пришлось спасать»

    Вице-премьер РФ по строительству Виталий Мутко заявил, что обеспокоен отсутствием финансирования российских клубов частными лицами и компаниями. По словам руководителя, в 2018 году ему из-за этого пришлось спасать 15 команд.

    «Вы нашу экономику футбольную знаете... Мне в этом году клубов 15 пришлось спасать.

    В «Тосно» бизнесмен поигрался и ушел. Ни зарплат, ничего. Пришлось встречаться с губернатором. Мы должны в этих вопросах серьезно разбираться», – сказал Мутко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.05.2018 12:54
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 27 мая 2018, 12:36

      Надо наградить Мутко "За спасение утопающих клубов".

      0
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      Рейтинг: +3843

      BP 27 мая 2018, 11:21

      Боец невидимого фронта:)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 27 мая 2018, 08:27

      с таким спасателем и враг не нужен, ВСЕ видели КАК он спасал российский спорт перед ОИ 2016 в Рио, запретили ВСЕЙ легкоатлетической сборной выступать на играх, "спаситель" бл....ь.

      3
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 27 мая 2018, 06:53

      Из своего кармана как будто давал деньги на спасения 15 клубов, строит из себя героя "я спасал"...

      1
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      Рейтинг: +982

      O-Z 26 мая 2018, 19:25

      Верни ротор и торпедо в премьер лигу.

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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 26 мая 2018, 18:34

      мутко сначала развалил систему-а потом типа спасает ! позорище !

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 26 мая 2018, 17:44

      Новоиспечённый прораб мутко всё время говорит от первого лица.РФС при нём,получается,обременительный довесок к одинокому гению ."Пришлось(!) встречаться с губернатором".Как на Марс на АН-2 слетал ,каналья !Где не высунется,везде харей торгует,себя выпячивает !

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      Рейтинг: +46

      Trezige1208 26 мая 2018, 16:40

      Скажу прямо нас всех чиновники включая с привидении мил считают за глухих и слепых идиотов как-будто мы ничего не видим

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      Рейтинг: +46

      Trezige1208 26 мая 2018, 16:36

      А я спас 20 клубов просто поверьте мне.Пустое блабла

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 мая 2018, 15:45

      Игрочишка - спасатель.

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