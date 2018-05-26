Мутко: «В этом году мне клубов 15 пришлось спасать»

Вице-премьер РФ по строительству Виталий Мутко заявил, что обеспокоен отсутствием финансирования российских клубов частными лицами и компаниями. По словам руководителя, в 2018 году ему из-за этого пришлось спасать 15 команд.

«Вы нашу экономику футбольную знаете... Мне в этом году клубов 15 пришлось спасать.

В «Тосно» бизнесмен поигрался и ушел. Ни зарплат, ничего. Пришлось встречаться с губернатором. Мы должны в этих вопросах серьезно разбираться», – сказал Мутко.