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    Лев: «На мой взгляд, Месси лучше Роналду. Лионель – самый совершенный футболист в мире»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев сравнил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с игроком «Реала» Криштиану Роналду. Немец отдал предпочтение аргентинцу.

    «Из этих двух я предпочитаю Лионеля. Криштиану тоже великолепный футболист, просто машина для голов, однако Месси – самый совершенный игрок, которого я когда-то видел. Он отличный командный спортсмен», – сказал тренер.

    В текущем десятилетии «Золотой мяч» получают только вышеназванные два игрока.

    Источник: Sport.es

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    26.05.2018 06:06
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 27 мая 2018, 10:39

      Сам Лев вызывает уважение и его слова о Месси ,поддержу.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +121

      rashidinho 26 мая 2018, 12:25

      И вот оно мнение большого человека, который действительно мыслит в футболе. Он отличный игрок, но Месси игрок с другой планеты

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 26 мая 2018, 09:29

      Месси и Роналду один лучше другого их не сравнить.)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 26 мая 2018, 08:21

      Обожаю Месси, на слащавого Роналду как-то смотреть претит, не в обиду будет сказано его поклонникам

      4
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    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 26 мая 2018, 07:07

      Согласился... Лев знает о чем говорит..

      6
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