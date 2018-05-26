Лев: «На мой взгляд, Месси лучше Роналду. Лионель – самый совершенный футболист в мире»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев сравнил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с игроком «Реала» Криштиану Роналду. Немец отдал предпочтение аргентинцу.

«Из этих двух я предпочитаю Лионеля. Криштиану тоже великолепный футболист, просто машина для голов, однако Месси – самый совершенный игрок, которого я когда-то видел. Он отличный командный спортсмен», – сказал тренер.

В текущем десятилетии «Золотой мяч» получают только вышеназванные два игрока.