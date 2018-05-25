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    «Арсенал» выделит Эмери 80 миллионов на летние трансферы

    Новый главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери получит от руководства клуба 80 миллионов евро на комплектование команды в летнее трансферное окно.

    Первоначально планировалось, что лондонцы выделят на покупки 57 миллионов, однако в итоге владелец «канониров» Стэн Кронке решил дополнительно предоставить специалисту еще 23 миллиона, чтобы он мог купить больше футболистов.

    Средства, вырученные от продажи собственных игроков, также пойдут на приобретение новичков.

    В минувшем сезоне «Арсенал» занял шестое место в АПЛ и дошел до полуфинала Лиги Европы.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    25.05.2018 17:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 25 мая 2018, 20:29

      сначало было 200 и в итоге 80 и потом они хотят бороться в англии за чемпионство-- это невозможно

      2
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      Рейтинг: +24

      X0391H > серега кашин 26 мая 2018, 04:10

      Поэтому Эмери и пригласили. С такими деньгами только он и Артета согласились работать. В Севилье без денег работал и брал ЛЕ. ЛЕ-теперь потолок для Арсенала.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 мая 2018, 17:57

      Арсенал в своем репертуаре хочет рыбку съесть и на х.. сесть, кстати Мауру в МЮ выделяют 300 лямов, есть разница?

      3
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      Рейтинг: +109

      Timoor8607 25 мая 2018, 17:53

      с нынешними тенденциями футбольного рынка это мягко говоря скромная сумма учитывая цены на даже игроков не топ уровня

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