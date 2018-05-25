«Арсенал» выделит Эмери 80 миллионов на летние трансферы

Новый главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери получит от руководства клуба 80 миллионов евро на комплектование команды в летнее трансферное окно.

Первоначально планировалось, что лондонцы выделят на покупки 57 миллионов, однако в итоге владелец «канониров» Стэн Кронке решил дополнительно предоставить специалисту еще 23 миллиона, чтобы он мог купить больше футболистов.

Средства, вырученные от продажи собственных игроков, также пойдут на приобретение новичков.

В минувшем сезоне «Арсенал» занял шестое место в АПЛ и дошел до полуфинала Лиги Европы.