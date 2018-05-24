Роналдиньо в августе сыграет свадьбу в США. За бразильца выйдут замуж сразу две девушки

Не совсем так (или совсем не так)... :-)
Скромная свадьба состоится в доме Роналдиньо, но эти роскошные апартаменты он еще не купил… :-)
Звезда наконец нашла особняк своей мечты. Брокер, ответственный за переговоры, постучал в дверь дома в "Садах Санта-Моники" (Santa Monica Jardins) в фешенебельном районе Рио Барра-да-Тшижука (Barra da Tijuca) и сделал предложение в размере 20 миллионов долларов. Но, несмотря на то, что предлагаемая цена выше рыночной, владелец на продажу пока не согласен… :-)
https://www.si.com/soccer/2018/05/24/ronaldinho-brazil-wedding-two-wives
https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/football-legend-ronaldinho-marry-two-12587277
https://en.wikipedia.org/wiki/Barra_da_Tijuca
https://oglobo.globo.com/economia/imoveis/casas-luxuosas-que-ronaldinho-gaucho-pode-comprar-por-bem-menos-que-20-milhoes-2826446
Как сообщает издание O Dia, бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо в августе сыграет свадьбу в США. Экс-спортсмен женится сразу на двух девушках. Его избранницами стали Присцилла и Беатрис.
Проведение торжества в США связано с тем, что в Бразилии многоженство находится под запретом.
Троица уже сейчас проживает вместе в Санта-Монике.