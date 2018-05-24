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    Роналдиньо в августе сыграет свадьбу в США. За бразильца выйдут замуж сразу две девушки

    Как сообщает издание O Dia, бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо в августе сыграет свадьбу в США. Экс-спортсмен женится сразу на двух девушках. Его избранницами стали Присцилла и Беатрис.

    Проведение торжества в США связано с тем, что в Бразилии многоженство находится под запретом.

    Троица уже сейчас проживает вместе в Санта-Монике.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.05.2018 19:26
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +10

      IamAleoToo 25 мая 2018, 10:44

      Не совсем так (или совсем не так)... :-)

      Скромная свадьба состоится в доме Роналдиньо, но эти роскошные апартаменты он еще не купил… :-)

      Звезда наконец нашла особняк своей мечты. Брокер, ответственный за переговоры, постучал в дверь дома в "Садах Санта-Моники" (Santa Monica Jardins) в фешенебельном районе Рио Барра-да-Тшижука (Barra da Tijuca) и сделал предложение в размере 20 миллионов долларов. Но, несмотря на то, что предлагаемая цена выше рыночной, владелец на продажу пока не согласен… :-)

      https://www.si.com/soccer/2018/05/24/ronaldinho-brazil-wedding-two-wives
      https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/football-legend-ronaldinho-marry-two-12587277
      https://en.wikipedia.org/wiki/Barra_da_Tijuca
      https://oglobo.globo.com/economia/imoveis/casas-luxuosas-que-ronaldinho-gaucho-pode-comprar-por-bem-menos-que-20-milhoes-2826446

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 25 мая 2018, 08:46

      У богатых свои причуды.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +450

      Houston 24 мая 2018, 23:09

      Мужик!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 24 мая 2018, 22:35

      Разноцветные?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +141

      erofey83 24 мая 2018, 22:32

      Красава

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 24 мая 2018, 22:20

      маладца!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 24 мая 2018, 22:20

      Если б я быль сультан , я б имел трёх жён
      И тройной красотой был бы окружён

      2
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 24 мая 2018, 20:54

      Это его после Краснодара заплющило?

      5
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    • ...
      Рейтинг: +211

      Ricco76"" 24 мая 2018, 20:42

      Красавчик))

      1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 24 мая 2018, 20:40

      Вроде молодчина, но тещи тоже две) Так что есть чему посочувствовать)

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