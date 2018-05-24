Роналдиньо в августе сыграет свадьбу в США. За бразильца выйдут замуж сразу две девушки

Как сообщает издание O Dia, бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо в августе сыграет свадьбу в США. Экс-спортсмен женится сразу на двух девушках. Его избранницами стали Присцилла и Беатрис.

Проведение торжества в США связано с тем, что в Бразилии многоженство находится под запретом.

Троица уже сейчас проживает вместе в Санта-Монике.