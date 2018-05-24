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  • Дзагоев: «Серебро РФПЛ и 1/4 финала Лиги Европы – максимум, чего мог достичь ЦСКА в этом сезоне. Даже сверх максимума»

Дзагоев: «Серебро РФПЛ и 1/4 финала Лиги Европы – максимум, чего мог достичь ЦСКА в этом сезоне. Даже сверх максимума»

24 мая 2018, 12:23
11

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев заявил, что армейцы прыгнули выше головы, заняв второе место в РФПЛ и выйдя в четвертьфинал Лиги Европы в минувшем сезоне.

Также футболист подчеркнул, что красно-синие должны отблагодарить «Динамо» за победу над «Спартаком» в последнем туре, гарантировавшую ЦСКА прямое попадание в групповой раунд Лиги чемпионов.

– Серебро ЦСКА в этом сезоне можно считать за золото?

– Можно, учитывая и тяжелые матчи, и нашу небольшую обойму. Второе место и четвертьфинал Лиги чемпионов — это максимум того, что мог достичь ЦСКА в этом сезоне. Даже сверх максимума.

– Рассчитывали до матча с «Анжи» на помощь «Динамо»?

– Думали, что это возможно. Во-первых, у «Спартака» сезон складывался неровно — вспомним, например, поражение от «Ахмата» 1:3. Во-вторых, «Динамо» тоже нужны были очки, чтобы не попасть в стыки. Но я был уверен в том, что и нам игра с «Анжи» дастся непросто.

– Так и получилось.

– «Анжи» был невероятно заряжен на борьбу. Но и мы сами виноваты — забили первый гол уже на 9-й минуте и хорошо контролировали мяч, но потом стали играть авантюрно. Было очень жарко, дышать тяжело, поэтому нужно было придержать игру. А мы допустили ошибки, пошли контратаки… Гол сами себе привезли — вшестером пошли на угловой у ворот «Анжи», а в итоге получили опаснейший штрафной в пользу соперника.

– В перерыве обрадовались, увидев счет в игре против «Динамо»?

– Когда только зашел в раздевалку, не знал, что «Спартак» проигрывает. Во время перерыва нам очень хорошо «вставил» Виктор Михайлович. Поверьте, он умеет это делать! После него можно раздевалку ремонтировать… «Напихал» по делу, а потом говорит: «Мы не имеем право не взять три очка, потому что «Динамо» ведет».

– После игры как отблагодарили динамовцев?

– Антон Шунин через Дашу (прим. – Дарью Арсланову – PR-агента Дзагоева, Шунина и других футболистов) передал поздравление и пошутил, что теперь мы должны «Динамо» бутылочку вина. Ничего, подгоним!

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Лига Европы ЦСКА Дзагоев Алан
Комментарии (11)
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Bandit7
1527154042
Неплохо сыграли , да и повезло что Спартак вам подарил это серебро
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bset
1527154300
Объективно наши 1/8 финала ЛЕ и третье место. Но нам повезло.
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Derzkiy1
1527160832
Алан как всегда по делу говорит , а Динамо молодцы Цска выиграли и Спартак ) проиграв эти матчи все могло по другому сложиться для этих клубов )
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zigbert
1527162187
Конечно это успех.
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cska-62
1527162597
С учётом обоймы игроков и травм - результат сезона очень хороший! Одно печалит: могли выходить со второго места в плей-офф Лиги Чемпионов. Швейцарцы ничуть не сильнее ЦСКА.
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