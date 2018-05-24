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    Дзагоев: «Серебро РФПЛ и 1/4 финала Лиги Европы – максимум, чего мог достичь ЦСКА в этом сезоне. Даже сверх максимума»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев заявил, что армейцы прыгнули выше головы, заняв второе место в РФПЛ и выйдя в четвертьфинал Лиги Европы в минувшем сезоне.

    Также футболист подчеркнул, что красно-синие должны отблагодарить «Динамо» за победу над «Спартаком» в последнем туре, гарантировавшую ЦСКА прямое попадание в групповой раунд Лиги чемпионов.

    – Серебро ЦСКА в этом сезоне можно считать за золото?

    – Можно, учитывая и тяжелые матчи, и нашу небольшую обойму. Второе место и четвертьфинал Лиги чемпионов — это максимум того, что мог достичь ЦСКА в этом сезоне. Даже сверх максимума.

    – Рассчитывали до матча с «Анжи» на помощь «Динамо»?

    – Думали, что это возможно. Во-первых, у «Спартака» сезон складывался неровно — вспомним, например, поражение от «Ахмата» 1:3. Во-вторых, «Динамо» тоже нужны были очки, чтобы не попасть в стыки. Но я был уверен в том, что и нам игра с «Анжи» дастся непросто.

    – Так и получилось.

    – «Анжи» был невероятно заряжен на борьбу. Но и мы сами виноваты — забили первый гол уже на 9-й минуте и хорошо контролировали мяч, но потом стали играть авантюрно. Было очень жарко, дышать тяжело, поэтому нужно было придержать игру. А мы допустили ошибки, пошли контратаки… Гол сами себе привезли — вшестером пошли на угловой у ворот «Анжи», а в итоге получили опаснейший штрафной в пользу соперника.

    – В перерыве обрадовались, увидев счет в игре против «Динамо»?

    – Когда только зашел в раздевалку, не знал, что «Спартак» проигрывает. Во время перерыва нам очень хорошо «вставил» Виктор Михайлович. Поверьте, он умеет это делать! После него можно раздевалку ремонтировать… «Напихал» по делу, а потом говорит: «Мы не имеем право не взять три очка, потому что «Динамо» ведет».

    – После игры как отблагодарили динамовцев?

    – Антон Шунин через Дашу (прим. – Дарью Арсланову – PR-агента Дзагоева, Шунина и других футболистов) передал поздравление и пошутил, что теперь мы должны «Динамо» бутылочку вина. Ничего, подгоним!

    Источник: Sport24

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    24.05.2018 12:23
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 24 мая 2018, 14:49

      С учётом обоймы игроков и травм - результат сезона очень хороший! Одно печалит: могли выходить со второго места в плей-офф Лиги Чемпионов. Швейцарцы ничуть не сильнее ЦСКА.

      4
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > cska-62 24 мая 2018, 20:13

      Как думаешь,что ждёт ЦСКА в межсезонье?

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > за ЦСКА с 1980г 24 мая 2018, 23:49

      Думаю, что если Гончаренко останется, всё будет хорошо. Несмотря на отдельные тренерские ошибки, полтора сезона в целом - только в плюс Гончаренко. И это - без палочек-выручалочек типа Думбия, Вагнера Лава или Хонды с его феноменальным когда-то "радиоуправляемым" ударом...
      И команде нужен дублёр Акинфееву! Не первый год об этом пишу. И Довбню называл как одну из кандидатур задолго до переговоров с ним ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > cska-62 27 мая 2018, 13:03

      ну,значит можно быть спокойным..

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      Рейтинг: +100729

      zigbert 24 мая 2018, 14:43

      Конечно это успех.

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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 24 мая 2018, 14:20

      Алан как всегда по делу говорит , а Динамо молодцы Цска выиграли и Спартак ) проиграв эти матчи все могло по другому сложиться для этих клубов )

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 24 мая 2018, 12:31

      Объективно наши 1/8 финала ЛЕ и третье место. Но нам повезло.

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      Рейтинг: +20

      Bandit7 24 мая 2018, 12:27

      Неплохо сыграли , да и повезло что Спартак вам подарил это серебро

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Bandit7 24 мая 2018, 14:17

      Не Спартак, а скорее Динамо и сам ЦСКА себе подарил.

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