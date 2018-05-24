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Иньеста официально стал игроком «Виссел Кобе»

24 мая 2018, 11:25
12

Полузащитник Андрес Иньеста официально стал игроком «Виссел Кобе». Церемония представления футболиста произойдет сегодня на специальной пресс-конференции.

Детали соглашения испанца с клубом пока не сообщаются. Новичок японского клуба будет выступать под восьмым номером.

Иньеста выступал за «Барселону» с 2002 года, завоевав за это время 32 трофея, включая девять титулов чемпиона Испании и четыре кубка Лиги чемпионов. В общей сложности он провел в составе каталонцев 674 матча, забив 57 мячей и сделав 119 голевых передач.

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Источник: Twitter
Трансферы Иньеста Андрес
Комментарии (12)
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insider_retro
1527150787
Думаю, что это будет взаимовыгодное сотрудничество!!..)) Симбиоз японского уклада и упорства с испанским темпераментом и человеческими качествами и опытом Андреаса!!..))
Ответить
krg-kz
1527150999
Хоть я за Реал, но Иньеста... Я тебя буду помнить как настоящего профи, всех благ тебе!
Ответить
swot1205
1527151364
Красавчик, удачи
Ответить
Garrincha58
1527151437
никогда не думал что он так мало забил за Барсу да и передач тоже не ахти
Ответить
chegevaro
1527152103
Будет спаивать японцев своим вином по 6 евро за бутыль )
Ответить
I_R_O_N_M_A_N
1527155519
Интересно на выбор клуба как-то повлиял общий титульный спонсор?)
Ответить
Александр ЗА
1527156826
Да
Ответить
Docentusa
1527158945
Удачи!
Ответить
zigbert
1527161895
Удачи Андрес.
Ответить
OfaZavr
1527173208
удачи новоиспеченный самурай! молодец, совместит приятное с полезным)
Ответить
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