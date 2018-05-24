Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Президент «Ювентуса» готов предложить реформу Лиги чемпионов

    Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли готов предложить реформу Лиги чемпионов.

    «Мы хотим обсудить это вопрос с национальными федерациями, УЕФА и клубами. Это естественная эволюция наших турниров, – сказал Аньелли.

    Одной из особенностей нового турнира будет то, что 32 участника групповой стадии разделятся на четыре группы по восемь команд. Это должно увеличить число игр для них, что в конечном итоге приведет к повышению доходов.

    Источник: The Guardian

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.05.2018 10:54
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 24 мая 2018, 21:02

      Что за Кубок Гагарина предлагает этот итальянец??? Может ещё на 2 конференции по географическому признаку поделиться и плей-офф разыграть по первым восьмёркам. "Юве" всё равно в ближайшие годы не выиграть Лигу Чемпионов, потому что настоящего лидера в команде нет. Буффон - великий, капитан, легенда, но он защищал свои ворота, а не штурмовал чужие. Пирло - великий, легенда, но и с ним только финал...Кто может стать лидером нового "Юве"? Игуаин - играет хочу-не хочу, Дибала - 50% решений принимает на эмоциях, а по таланту не хуже Лионеля, всё никак не может перейти в разряд взрослых игроков...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 мая 2018, 20:33

      Да и так слабаки типа спама и коней только и мечтают в группе за ЛЕ зацепиться. 0-7 - очень интересно смотреть!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1055

      3ton 24 мая 2018, 20:05

      Лучше бы вернули второй групповой этап

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 24 мая 2018, 18:27

      хз, много матчей слишком выходит и затянется. И так в условном апл еще и кубок лиги ко всему прочему, там и так не успевают нормально все вместить, а тут еще такое. Лишнее , че уж , давайте 2 группы по 16 команд. Выход первых 8 дальше и как в хоккее, победитель первой группы с 8ым местом другой на вылет, 2- 7 , 3-6 и так далее

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 24 мая 2018, 15:11

      хаххахахахаа ! туринский обморок ! это вам не италия где вы покупаете матчи, судей ! это лч ! вам здесь ничего не светит !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 24 мая 2018, 14:23

      Для участников национальных чемпионатов,это будет поиском очередных окон в календаре. Высокая нагрузка на клубы и футболистов. Нынешний формат вполне приемлем и жизнеспособен. Не надо изобретать велосипед.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      Petrak86 24 мая 2018, 13:36

      будет больше игр между топ-клубами, но и больше игр между аутсайдерами. Хотя даже аутсайдерам будет интереснее провести больше матчей, в том числе с равными по силе командами. Со спортивной точки зрения, возможно, это будет интереснее, но это доп. нагрузка на клубы - вместо 6 матчей придется играть 14 игр!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11