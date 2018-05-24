Президент «Ювентуса» готов предложить реформу Лиги чемпионов

Что за Кубок Гагарина предлагает этот итальянец??? Может ещё на 2 конференции по географическому признаку поделиться и плей-офф разыграть по первым восьмёркам. "Юве" всё равно в ближайшие годы не выиграть Лигу Чемпионов, потому что настоящего лидера в команде нет. Буффон - великий, капитан, легенда, но он защищал свои ворота, а не штурмовал чужие. Пирло - великий, легенда, но и с ним только финал...Кто может стать лидером нового "Юве"? Игуаин - играет хочу-не хочу, Дибала - 50% решений принимает на эмоциях, а по таланту не хуже Лионеля, всё никак не может перейти в разряд взрослых игроков...
Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли готов предложить реформу Лиги чемпионов.
«Мы хотим обсудить это вопрос с национальными федерациями, УЕФА и клубами. Это естественная эволюция наших турниров, – сказал Аньелли.
Одной из особенностей нового турнира будет то, что 32 участника групповой стадии разделятся на четыре группы по восемь команд. Это должно увеличить число игр для них, что в конечном итоге приведет к повышению доходов.