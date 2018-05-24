Президент «Ювентуса» готов предложить реформу Лиги чемпионов

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли готов предложить реформу Лиги чемпионов.

«Мы хотим обсудить это вопрос с национальными федерациями, УЕФА и клубами. Это естественная эволюция наших турниров, – сказал Аньелли.

Одной из особенностей нового турнира будет то, что 32 участника групповой стадии разделятся на четыре группы по восемь команд. Это должно увеличить число игр для них, что в конечном итоге приведет к повышению доходов.