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    Каземиро: «Хави может говорить все, что захочет, но у меня впереди четвертый финал ЛЧ»

    Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал критику в свой адрес со стороны бывшего игрока «Барселоны» Хави.

    «Хави может говорить все, что захочет, но я четвертый сезон в «Реале». И у меня впереди четвертый финал Лиги чемпионов.

    Я никогда не перейду в «Барселону», у меня нет «ДНК «Барсы», о котором он постоянно говорит. Я буду играть в «Реале» до самой смерти», – заявил бразилец.

    Финальный матч Лиги чемпионов «Реал» – «Ливерпуль» пройдет в Киеве в субботу, 26 мая.

    Источник: Marca

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    24.05.2018 08:53
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 24 мая 2018, 13:01

      У него уже пожизненный контракт? Самоуверенно как то..

      2
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 24 мая 2018, 12:50

      Зачем это он сказал и к чему.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 24 мая 2018, 12:16

      Посмотрим. УйдЁШЬ куда-небудь в Азию или Америку БУДЕШЬ ПИЗ.ДА.БОЛОМ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 24 мая 2018, 11:03

      А что хави сказал то?

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > DeStar 24 мая 2018, 12:46

      Цитирую: Такие полузащитники, как Каземиро, даже не понимают, как надо играть за "Барселону"

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Cules2013 24 мая 2018, 13:37

      бредятина какая-то) хави видимо понесло) только если не было какой-то предыстории)

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > DeStar 24 мая 2018, 17:00

      у Хави есть такое. Пускай я и за Барсу, но таких высказываний тоже не понимаю.

      1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Cules2013 24 мая 2018, 17:08

      хави так никогда не делал, стал подобное говорить когда ушел из барсы. Да и сейчас это смотрится странно, я просто предыстории не знаю) но звучит тупо и непонятно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 24 мая 2018, 10:35

      никогда не говори никогда бро)))

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 24 мая 2018, 10:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну тебе до трофей хави и лиги чемпион как раком до луны... артист и нахлебник судьей... ублюдки реала слепые не согласятся из трех финалов 2 суди подарили... рамос офсайд финале забил и два года судьи с Баварием явно убили Баварию и помогли реалу... про рамос марсело молчу актеры которые перешли роналду

      -4
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      Рейтинг: +663

      88serega88 > de bruyne 24 мая 2018, 10:23

      Барсу тоже за уши тянули и ща тянут очень часто

      4
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      Рейтинг: +17

      FaLaMyP > de bruyne 24 мая 2018, 10:45

      ко-ко-ко. несите огнетушитель петушку

      5
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 мая 2018, 09:48

      Хави, разумеется, свою линию гнёт, а не всегда с ним согласен, ну а кто такой Каземиро, я давно уже понял. Скоро новым Арбелоа станет.

      -1
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 24 мая 2018, 09:33

      До самой смерти

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Mr Abdullaev 24 мая 2018, 09:45

      ага, лол) Мне сразу вспомнился ван Перси, который говорил как он счастлив в МЮ и ГОТОВ играть тут до 40 лет. А меньше через год он состарился и его продали в Турцию)))

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