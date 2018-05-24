Каземиро: «Хави может говорить все, что захочет, но у меня впереди четвертый финал ЛЧ»

Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал критику в свой адрес со стороны бывшего игрока «Барселоны» Хави.

«Хави может говорить все, что захочет, но я четвертый сезон в «Реале». И у меня впереди четвертый финал Лиги чемпионов.

Я никогда не перейду в «Барселону», у меня нет «ДНК «Барсы», о котором он постоянно говорит. Я буду играть в «Реале» до самой смерти», – заявил бразилец.

Финальный матч Лиги чемпионов «Реал» – «Ливерпуль» пройдет в Киеве в субботу, 26 мая.