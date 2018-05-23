TMW: Йоветич летом может перейти в «Зенит»

Месси тоже может перейти в Зенит. Но не перейдет. Как и Йоветич, а также Сарри. Такие как Сарри приходят только под трансферный бюджет, а у Зенита ограничения по ФФП. Максимум 30-35 млн евро, даже одного игрока уровня Витселя не купишь.
Как пишут в Италии, полузащитник «Монако» Стеван Йоветич в ближайшее трансферное окно может перейти в «Зенит». Это уже будет не первая попытка россиян привезти балканца в РФПЛ.
Существенно повысит вероятность появления Йоветича в Санкт-Петербурге назначение на пост главного тренера команды Маурицио Сарри.
В минувшем сезоне игрок провел 15 матчей в Лиге 1 и забил восемь голов.