TMW: Йоветич летом может перейти в «Зенит»

Как пишут в Италии, полузащитник «Монако» Стеван Йоветич в ближайшее трансферное окно может перейти в «Зенит». Это уже будет не первая попытка россиян привезти балканца в РФПЛ.

Существенно повысит вероятность появления Йоветича в Санкт-Петербурге назначение на пост главного тренера команды Маурицио Сарри.

В минувшем сезоне игрок провел 15 матчей в Лиге 1 и забил восемь голов.