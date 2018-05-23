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    TMW: Йоветич летом может перейти в «Зенит»

    Как пишут в Италии, полузащитник «Монако» Стеван Йоветич в ближайшее трансферное окно может перейти в «Зенит». Это уже будет не первая попытка россиян привезти балканца в РФПЛ.

    Существенно повысит вероятность появления Йоветича в Санкт-Петербурге назначение на пост главного тренера команды Маурицио Сарри.

    В минувшем сезоне игрок провел 15 матчей в Лиге 1 и забил восемь голов.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    23.05.2018 19:04
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12332

      Вомбат 23 мая 2018, 22:40

      Месси тоже может перейти в Зенит. Но не перейдет. Как и Йоветич, а также Сарри. Такие как Сарри приходят только под трансферный бюджет, а у Зенита ограничения по ФФП. Максимум 30-35 млн евро, даже одного игрока уровня Витселя не купишь.

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      Рейтинг: +21

      susanin ultrazenith 23 мая 2018, 21:39

      Раз Сарри не будет в Зените, значит, и Йоветича.

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      Рейтинг: +2635

      swot1205 23 мая 2018, 19:13

      интересно будет на него посмотреть в питере

      2
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      Рейтинг: +379

      o33uk > swot1205 23 мая 2018, 19:18

      )))))) немного не верно написал.
      Интересно было бы))))

      2
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > o33uk 23 мая 2018, 20:20

      Или так; интересно может быть будет посмотреть на него в Питере, в одном из музеев или на одном из рынков. ))) Есть другие варианты?))) Смех смехом а женский половой орган к верху мехом. Поживём - посмотрим.

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