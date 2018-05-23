Антон Миранчук: «Переезд за рубеж? Меня сдерживает то, что «Локомотив» будет играть в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук ответил на вопрос о возможном переезде за рубеж.

«Меня сильно сдерживает тот факт, что «Локомотив» будет играть в Лиге чемпионов. Сейчас мне 22 года и сколько себя помню, всегда мечтал играть в Лиге чемпионов. Для меня это абсолютный космос.

Не так давно мы даже в команде с Романом Зобниным об этом разговаривали. О том, что, когда выходишь на поле в турнире такого уровня, когда слушаешь, как играет гимн, даже мурашки по коже бегут. Я как бы знаю об этом, но никогда в жизни такого не испытывал. Очень хочется», – сказал Миранчук.

«Локомотив» выиграл РФПЛ в прошедшем сезоне и гарантировал себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов.