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    Антон Миранчук: «Переезд за рубеж? Меня сдерживает то, что «Локомотив» будет играть в Лиге чемпионов»

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук ответил на вопрос о возможном переезде за рубеж.

    «Меня сильно сдерживает тот факт, что «Локомотив» будет играть в Лиге чемпионов. Сейчас мне 22 года и сколько себя помню, всегда мечтал играть в Лиге чемпионов. Для меня это абсолютный космос.

    Не так давно мы даже в команде с Романом Зобниным об этом разговаривали. О том, что, когда выходишь на поле в турнире такого уровня, когда слушаешь, как играет гимн, даже мурашки по коже бегут. Я как бы знаю об этом, но никогда в жизни такого не испытывал. Очень хочется», – сказал Миранчук.

    «Локомотив» выиграл РФПЛ в прошедшем сезоне и гарантировал себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

    Источник: Р-Спорт

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    23.05.2018 17:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +567

      LAY394 25 мая 2018, 19:06

      такие бабки тебе платить ни кто не будет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 24 мая 2018, 20:02

      Рановато Антон.Рановато.Сначала докажи с Локомотивом , что не зря первое место занял, а потом лыжи за бугор смазывай, да лыжню прокладывай.

      -1
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 23 мая 2018, 23:25

      странный народ, если бы занял клуб 4 место то свалил бы? воспитанник клуба))) что они говорят, жесть! возможно я не правильно его понял

      0
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      ...
      Рейтинг: +7878

      Томик > fortune-bva 23 мая 2018, 23:37

      Да туповат он просто. Настоящий футболист. То Марселло (его же?)перекидывал, теперь эту тему раскрывает. Даже великолепный и всеми признанный гений футбола Фёдор Михайлович никуда не перешёл, а тут Антошка. Держите меня семеро.

      1
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 23 мая 2018, 21:38

      Антоша,тезка,а что ты можешь сам,без команды? Что ты показал? ..Одни штанги и перекладины,и,самое главное,-после этих оплошностей/неудач,даже ни разу не расстроился...
      Ну,допустим,возьмут тебя в ПСЖ,МЮ,Реал(хотя скорее Сельта,Севилья и Эвертон),и чего ты там добьешься??
      От добра добра не ищут.Будь предан Клубу-Чемпиону!

      0
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 23 мая 2018, 19:06

      Дерзай Антон, мурашки пусть будут до 1 секунды матча, но не дольше :)

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 23 мая 2018, 17:37

      покажи себя в европе и клуб сильнее можно будет подобрать

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 23 мая 2018, 17:36

      Малыш почуял славу..
      Слава говорит,что не знает кто такой Антон,и думала, что ему меньше восемнадцати....


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