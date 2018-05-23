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  • Антон Миранчук: «Переезд за рубеж? Меня сдерживает то, что «Локомотив» будет играть в Лиге чемпионов»

Антон Миранчук: «Переезд за рубеж? Меня сдерживает то, что «Локомотив» будет играть в Лиге чемпионов»

23 мая 2018, 17:15
8

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук ответил на вопрос о возможном переезде за рубеж.

«Меня сильно сдерживает тот факт, что «Локомотив» будет играть в Лиге чемпионов. Сейчас мне 22 года и сколько себя помню, всегда мечтал играть в Лиге чемпионов. Для меня это абсолютный космос.

Не так давно мы даже в команде с Романом Зобниным об этом разговаривали. О том, что, когда выходишь на поле в турнире такого уровня, когда слушаешь, как играет гимн, даже мурашки по коже бегут. Я как бы знаю об этом, но никогда в жизни такого не испытывал. Очень хочется», – сказал Миранчук.

«Локомотив» выиграл РФПЛ в прошедшем сезоне и гарантировал себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Локомотив Миранчук Антон
Комментарии (8)
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shinnik
1527086195
Малыш почуял славу.. Слава говорит,что не знает кто такой Антон,и думала, что ему меньше восемнадцати....
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giluxa1963
1527086274
покажи себя в европе и клуб сильнее можно будет подобрать
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Егор Велунов
1527091583
Дерзай Антон, мурашки пусть будут до 1 секунды матча, но не дольше :)
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Антон bx14e
1527100737
Антоша,тезка,а что ты можешь сам,без команды? Что ты показал? ..Одни штанги и перекладины,и,самое главное,-после этих оплошностей/неудач,даже ни разу не расстроился... Ну,допустим,возьмут тебя в ПСЖ,МЮ,Реал(хотя скорее Сельта,Севилья и Эвертон),и чего ты там добьешься?? От добра добра не ищут.Будь предан Клубу-Чемпиону!
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fortune-bva
1527107125
странный народ, если бы занял клуб 4 место то свалил бы? воспитанник клуба))) что они говорят, жесть! возможно я не правильно его понял
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Мары
1527181340
Рановато Антон.Рановато.Сначала докажи с Локомотивом , что не зря первое место занял, а потом лыжи за бугор смазывай, да лыжню прокладывай.
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LAY394
1527264381
такие бабки тебе платить ни кто не будет
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