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    Рамос: «Критика? В этом сезоне «Реал» доказывал все своей игрой»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос ответил на вопрос о критике в адрес комнаты в текущем сезоне.

    «Нас критиковали, но это не сбило нас с пути. Мы не отошли от своей цели. Мы умеем жить и с критикой, и с похвалой. «Реал» знал, что будет бороться в Лиге чемпионов.

    Несмотря на грозных соперников, которые всегда были фаворитами в матчах с нами, мы молча шли на поле и доказывали всем все своей игрой», – сказал Рамос.

    26 мая «Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

    Источник: Marca

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    23.05.2018 14:40
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 24 мая 2018, 16:58

      ой ой сережа я не говорю о твоем голе в стопроцентном офсайде в финале с атлетико, о так называемых `важных голах` кристинки со стопроцентных офсайдов я не говорю уже что второй сезон подряд сейчас с помощью судеек вас вытаскивают в матчах с баварией ! бред несешь ! что вы доказали? это только у глоров тут все понятно реал великий !

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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 23 мая 2018, 17:28

      Как бы провален и чемпионат, и кубок. Отвратительная игра первым номером. Плюс второй матч с Юве. Дело даже не в судейских решениях в нём, а в наплевательском отношении команды, высокомерии, которое чуть полуфинала не стоило. Ну и будем честны, Бавария играла лучше, если не в первом, то во втором матче. Реал забил больше, чем создал, и в этом он молодец. Команда, забивающая больше выигрывает. Судейские ляпы тоже были, но баварцы сами виноваты. Реал в финале, вопросов нет. В конце концов забили больше, чем соперники. Но для критики причин огромное количество, поэтому Реалу бы не зазнаваться, то, что не вышло у Юве и Баварии, может получится у Ливерпуля, а в этом случае сезон, как говорится, пропущен.

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      Рейтинг: -305

      Недовольный 23 мая 2018, 17:00

      лично у меня в адрес комнаты никакой критики нет.В адрес команды есть и всегда будет,а в адрес комнаты нет))

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      Рейтинг: +18

      Nerazzuri2010 23 мая 2018, 16:06

      Щас должны пойти слова типа все реалу завидуют почему просто не получать удовольствие от их игры почему если ошиблись в пользу реала сразу говорят что судья куплен.

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      Рейтинг: +85

      Dmitrii Darian 23 мая 2018, 15:59

      Опрометчиво уважаемый Сергей такие высказывания с такой игрой в этом сезоне)))...

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 23 мая 2018, 15:04

      Ага,к цели просрать чемпионат и кубок,ну да ЛЧ еще есть,но с ювентусом повезло во второй игре

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Asbjorn 24 мая 2018, 16:59

      это отскок называется !

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      Рейтинг: +101

      dmitrinho-SurguT 23 мая 2018, 14:50

      Ты смешон. Какой игрой? Вас дотащили ведь до финала! Опережая гневные комменты лиц, моложе 16 лет допишу, что вы просто не хотите этого признавать. Сколько, интересно, сейчас стоит дойти до финала ЛЧ?

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > dmitrinho-SurguT 24 мая 2018, 16:59

      зачем ты это пишешь? щас глорики начнут минусовать ))))

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > dmitrinho-SurguT 24 мая 2018, 17:01

      им золотой хетрик в жизни не сделать ! уже минимум 3 года кристинка в начале сезона нихрена не делает и копит силы на вторую половину сезона и ему за это дутый золотой мяч дают )))) за его пеналду за его голы с 4 метровых оффсайдов ))))

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > dinar7777dinar 24 мая 2018, 17:01

      ой чую щас глорики реала и пеналду начнут меня жестко минусовать !

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