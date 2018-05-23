Рамос: «Критика? В этом сезоне «Реал» доказывал все своей игрой»

Защитник «Реала» Серхио Рамос ответил на вопрос о критике в адрес комнаты в текущем сезоне.

«Нас критиковали, но это не сбило нас с пути. Мы не отошли от своей цели. Мы умеем жить и с критикой, и с похвалой. «Реал» знал, что будет бороться в Лиге чемпионов.

Несмотря на грозных соперников, которые всегда были фаворитами в матчах с нами, мы молча шли на поле и доказывали всем все своей игрой», – сказал Рамос.

26 мая «Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем».