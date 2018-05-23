Рамос: «Критика? В этом сезоне «Реал» доказывал все своей игрой»

ой ой сережа я не говорю о твоем голе в стопроцентном офсайде в финале с атлетико, о так называемых `важных голах` кристинки со стопроцентных офсайдов я не говорю уже что второй сезон подряд сейчас с помощью судеек вас вытаскивают в матчах с баварией ! бред несешь ! что вы доказали? это только у глоров тут все понятно реал великий !
Защитник «Реала» Серхио Рамос ответил на вопрос о критике в адрес комнаты в текущем сезоне.
«Нас критиковали, но это не сбило нас с пути. Мы не отошли от своей цели. Мы умеем жить и с критикой, и с похвалой. «Реал» знал, что будет бороться в Лиге чемпионов.
Несмотря на грозных соперников, которые всегда были фаворитами в матчах с нами, мы молча шли на поле и доказывали всем все своей игрой», – сказал Рамос.
26 мая «Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем».