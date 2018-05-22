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    Салах: «Самый сложный матч в ЛЧ? Игра с «Манчестер Сити» в гостях»

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился мнением об игре команды в Лиге чемпионов.

    «Если посмотреть на нашу команду сейчас и на то, какой она была в начале сезона, то вы увидите, насколько мы прибавили. Мы улучшали игру с каждым туром, с каждым матчем. Мы боролись в Лиге чемпионов, а теперь мы в финале. Это тяжелая работа.

    Ожидал ли я, что мы дойдем до финала? Да, я верил в это. Верил с самого первого дня в «Ливерпуле». Верил, что мы пройдем настолько далеко, насколько возможно. И теперь мы в финале.

    Самая тяжелая игра в ЛЧ? «Манчестер Сити» в гостях. «Рома»? Было очень сложно на выезде, но все-таки с «Сити» было сложнее», – сказал Салах.

    26 мая «Ливерпуль» сыграет в финале Лиги чемпионов с «Реалом».

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    22.05.2018 19:07
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    Комментарии1
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    • ...
      Рейтинг: +897

      loko-the_best 22 мая 2018, 19:39

      Врет, со Спартаком самая сложная игра была

      -2
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