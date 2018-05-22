Салах: «Самый сложный матч в ЛЧ? Игра с «Манчестер Сити» в гостях»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился мнением об игре команды в Лиге чемпионов.

«Если посмотреть на нашу команду сейчас и на то, какой она была в начале сезона, то вы увидите, насколько мы прибавили. Мы улучшали игру с каждым туром, с каждым матчем. Мы боролись в Лиге чемпионов, а теперь мы в финале. Это тяжелая работа.

Ожидал ли я, что мы дойдем до финала? Да, я верил в это. Верил с самого первого дня в «Ливерпуле». Верил, что мы пройдем настолько далеко, насколько возможно. И теперь мы в финале.

Самая тяжелая игра в ЛЧ? «Манчестер Сити» в гостях. «Рома»? Было очень сложно на выезде, но все-таки с «Сити» было сложнее», – сказал Салах.

26 мая «Ливерпуль» сыграет в финале Лиги чемпионов с «Реалом».