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    Зидан: «Не знаю Клоппа лично, но видел его работу. Он грозный»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказал уважение и признательность своему коллеге из «Ливерпуля» Юргену Клоппу в преддверии очного поединка команд в финале Лиги чемпионов.

    «Я не знаком с Клоппом лично. У меня не было имел возможности с ним пообщаться, но я видел его работу. Он грозный, что уже доказал не только в «Боруссии», но и своими достижениями в Лиге чемпионов и в АПЛ. Это вызывает большое уважение. Таких тренеров называют экспертами.

    Мог бы я поменять Роналду на Салаха? Нет. У меня есть Криштиану, и я могу говорить только о своих игроках», – сказал Клопп.

    Финал Лиги чемпионов «Реал» – «Ливерпуль» состоится в субботу, 26 мая, в Киеве. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Tribalfootball

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    22.05.2018 16:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 22 мая 2018, 17:02

      еще бы Зидан сказал по другому..

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