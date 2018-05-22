Форвард «Шахтера» Феррейра, которым интересуется «Спартак», в шаге от перехода в ЦСКА

Нападающий донецкого «Шахтера» Факундо Феррейра может продолжить карьеру в России. Как утверждает португальское издание Record, аргентинец находится в шаге от перехода в ЦСКА.

Контракт между сторонами может быть подписан в ближайшее время после прохождения 27-летним футболистом медицинского обследования.

Ранее сообщалось, что на форварда, у которого в июне истекает договор с «Шахтером», также претендуют «Спартак» и «Бенфика». При этом красно-белые готовы заплатить ему 5 миллионов евро в качестве подписного бонуса.

В минувшем сезоне Феррейра провел 42 матча во всех турнирах и забил 30 голов.