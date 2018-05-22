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  • Форвард «Шахтера» Феррейра, которым интересуется «Спартак», в шаге от перехода в ЦСКА

Форвард «Шахтера» Феррейра, которым интересуется «Спартак», в шаге от перехода в ЦСКА

22 мая 2018, 15:30
38

Нападающий донецкого «Шахтера» Факундо Феррейра может продолжить карьеру в России. Как утверждает португальское издание Record, аргентинец находится в шаге от перехода в ЦСКА.

Контракт между сторонами может быть подписан в ближайшее время после прохождения 27-летним футболистом медицинского обследования.

Ранее сообщалось, что на форварда, у которого в июне истекает договор с «Шахтером», также претендуют «Спартак» и «Бенфика». При этом красно-белые готовы заплатить ему 5 миллионов евро в качестве подписного бонуса.

В минувшем сезоне Феррейра провел 42 матча во всех турнирах и забил 30 голов.

Источник: Record
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига ЦСКА Шахтер Спартак Феррейра Факундо
Комментарии (38)
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piligrim1986
1526993057
ага, а через 20 минут уже подпишет контракт с зеней)))))))
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Nerlinger
1526993542
Не верю!
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PFC CSKA MOSCOW
1526993678
Утка Не стиль Гинера известных брать Ждём 18тилетнего ноунейма из Африки за бесплатно
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awko38
1526995027
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " awko ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com
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Федя Кабак
1526995363
Посмотрим как сложится..цска нужно всю команду собирать
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Полная Канистра
1526995619
а ЦСКА сколько отвалил??????? может 10 лямов ему в качестве подписного бонуса а?? чё не пишите
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OfaZavr
1527005408
ЦСКА что-ли лучшие условия предложил или больше заплатил? как-то не вериться. потом опять опровержение этой информации пойдет))
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Мары
1527014262
Гинер не раскошелится ни в коем разе.Кто в курсе его финансового состояния, это легко подтвердит.Инфа запущена агентами специально, чтобы поднять и без того не малый личный контракт вверх.Тем более, что на игрока ещё и Бенфика претендует. Так что, если Спартак его не приобретёт, значит в России его точно уже не будет.
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Xiko
1527065115
Было бы не плохо!
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zigbert
1527069643
Пока еще ничего не ясно.
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