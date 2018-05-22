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    Форвард «Шахтера» Феррейра, которым интересуется «Спартак», в шаге от перехода в ЦСКА

    Нападающий донецкого «Шахтера» Факундо Феррейра может продолжить карьеру в России. Как утверждает португальское издание Record, аргентинец находится в шаге от перехода в ЦСКА.

    Контракт между сторонами может быть подписан в ближайшее время после прохождения 27-летним футболистом медицинского обследования.

    Ранее сообщалось, что на форварда, у которого в июне истекает договор с «Шахтером», также претендуют «Спартак» и «Бенфика». При этом красно-белые готовы заплатить ему 5 миллионов евро в качестве подписного бонуса.

    В минувшем сезоне Феррейра провел 42 матча во всех турнирах и забил 30 голов.

    Источник: Record

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    22.05.2018 15:30
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 23 мая 2018, 15:54

      ЦСКА нужно хорошее нападение! Успехов Феррейре!

      1
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 13:00

      Пока еще ничего не ясно.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +627

      Xiko 23 мая 2018, 11:45

      Было бы не плохо!

      2
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 23 мая 2018, 10:43

      Да не топ нападающий! Только в этом сезоне забивался, и контракт Шахтером в этом летом заканчивается! (свободный агент).

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 23 мая 2018, 10:18

      Леннорыч, откуда финансы ?)

      0
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      Рейтинг: +507

      Arrow10 > ItalianFootball 23 мая 2018, 10:39

      Бабло то у него есть , только он не тратит на клуб особо , уже столько лет без нормальных трансферов , Бистровича и то наверно под предлогом Ганчаренко купили , да и там деньги небольшие были

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Arrow10 24 мая 2018, 09:56

      500к за Бистровича это не небольшие деньги, это не деньги по современным меркам. Сейчас Братья, Серега и Жорик на лыжи вставнут и обороны ФАКТИЧЕСКИ нет - хочешь, не хочешь, а надо будет тратить.

      0
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 23 мая 2018, 07:43

      По факту разговоры нужны...

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 23 мая 2018, 06:35

      Слишком хорошо бы, чтобы верить...

      0
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      Рейтинг: +507

      Arrow10 > VIPded 23 мая 2018, 10:40

      А вдруг , пора уже нормальный трансфер провести , тем более только игроку надо будет заплатить за подписание контракта

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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 23 мая 2018, 05:26

      видимо писак "белка" накрыла, при употреблении самогона надо закусывать а не занюхивать замызганным рукавом.

      0
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 22 мая 2018, 22:49

      Инфа явно не соответствует состоянию финансов лошадок. Вы видели кому плевать на лишние лимон -полтора?

      -2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 22 мая 2018, 21:37

      Гинер не раскошелится ни в коем разе.Кто в курсе его финансового состояния, это легко подтвердит.Инфа запущена агентами специально, чтобы поднять и без того не малый личный контракт вверх.Тем более, что на игрока ещё и Бенфика претендует.
      Так что, если Спартак его не приобретёт, значит в России его точно уже не будет.

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