Защитник «Гамбурга» Пападопулос может перейти в «Краснодар». Клубы ведут переговоры

«Краснодар» заинтересован в приобретении центрального защитник «Гамбурга» Кирякоса Пападопулоса.

В настоящий момент между клубами идут переговоры. «Быки» уже сделали первое предложение по трансферу 26-летнего футболиста.

В прошедшем чемпионате Германии грек принял участие в 29 матчах, отметившись одним голом и одной результативной передачей. По итогам сезона «Гамбург» впервые в своей истории вылетел во вторую Бундеслигу.