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    Защитник «Гамбурга» Пападопулос может перейти в «Краснодар». Клубы ведут переговоры

    «Краснодар» заинтересован в приобретении центрального защитник «Гамбурга» Кирякоса Пападопулоса.

    В настоящий момент между клубами идут переговоры. «Быки» уже сделали первое предложение по трансферу 26-летнего футболиста.

    В прошедшем чемпионате Германии грек принял участие в 29 матчах, отметившись одним голом и одной результативной передачей. По итогам сезона «Гамбург» впервые в своей истории вылетел во вторую Бундеслигу.

    Источник: Bild

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    22.05.2018 13:24
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 23 мая 2018, 22:20

      замена Гранквисту, который стал легендой Краснодара, трудно будет его заменить.

      0
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 12:25

      Если подпишут, это будет хорошее приобретение.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 мая 2018, 18:41

      вот это бы классное приобретение было для Краснодара, для нашего чемпа вообще его можно считать сильным защитником.

      2
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      Рейтинг: +663

      88serega88 22 мая 2018, 18:09

      Нормальный защитник

      0
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 22 мая 2018, 17:37

      Для РФПЛ топовый защитник, если учесть что футбол у нас ниже среднего!)

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 мая 2018, 16:42

      каждый клуб теперь своё ищет кому что по душе грек значит грек завтра молдаванин значит молдаванин после португал немец монгол и так д.

      2
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 22 мая 2018, 16:14

      При всем уважении к Краснодару,руки прочь от Кириякоса.Он останется в Гамбурге и поможет динозаврам вернуться в первую Бундеслигу.Это краеугольный камень и один из лидеров в обороне клуба.

      -2
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      Рейтинг: -305

      Недовольный > gosproektikabinet 22 мая 2018, 21:36

      болтаться может то что у тебя между ног всю жизнь болтается.А Гамбург уже в следующем сезоне поднимется обратно.Краснодар хоть и крайне прогрессирующий клуб,но все еще лишь на пороге выхода в ЛЧ,это раз.Гамбург сохранив костяк лидеров к коим относится и Кириякос получит еще больше к и без того большим шансам вернуться за год в элиту,это два.Тебе бабка-повитуха наверное нашептала что динозавры будут болтаться внизу турнирной таблицы?с чего сделан этот вывод?А сделан он на основе результатов за последние года 3 в которые его топил менеджмент и утопил.Теперь там будет чистка и большая вероятность что новые люди не допустят возможности наступить на те жи грабли.Это тебе не РФПЛ и ФНЛ где пропасть в разнице и уровне команд,это три.Даже если так случится что динозавры окажутся вновь внизу турнирной таблицы это все же кардинально другой уровень футбола,европейского,Бундеслига а не задрипаное убогое уродство коим является РФПЛ,это четыре.Переходить в клуб ради пока лишь призрачной возможности играть в ЛЧ полный бред. Играя весь сезон в даже слабой команде в бундеслиге вероятность что тебя заметят в сотни раз больше чем засветится за пару матчей в ЛЧ(и не факт что Краснодар туда будет постоянно попадать,несмотря на то что они этого очень достойны) и уж точно больше шансов быть замеченым чем в РФПЛ за которым скауты хороших клубов и не следят в отличии от БЛ,это пять.Если бы он грезил только лишь мечтой о ЛЧ остался бы в Боруссии,а он ушел из нее как раз ради игровой практики,это шесть.Ну и я хочу чтобы он остался т.к являюсь поклонником данного клуба,и не хочу чтобы он терял важных игроков если это не предложение от топ-клуба или хотя бы от достойного крепкого европейского середнячка.Краснодар при всем уважении к Галицкому пока еще до этого уровня не дотягивает,это семь.У меня всё)

      -1
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      Рейтинг: +102

      Shogun > Недовольный 24 мая 2018, 16:39

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      Ты реально олигофрен недалекий

      -37
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      Рейтинг: -305

      Недовольный > Shogun 24 мая 2018, 16:53

      ну если бы мне это написал адекватный взрослый человек,я бы с ним поговорил на счет этого заявления.Но когда это заявляет имбецил с синдромом дауна который плачет что ему кто-то там минусов наставил то любой диалог не имеет смысла.Обратитесь к психиатру многонеуважаемый выкидыш и по совместительству экспонат кунсткамеры.Хотя надежд достаточно мало что врачи вам помогут.

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      Рейтинг: +102

      Shogun > Недовольный 24 мая 2018, 16:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хахахаха, быдлота, я же и написал ты олигофрен и на будущее хоть без ошибок писать научись неадекват

      -37
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      Рейтинг: -305

      Недовольный > Shogun 24 мая 2018, 17:01

      все что я хотел сказать,я написал в предыдущем комментарии.А ты иди дальше плачь что плюсиков в твоих профилях стало меньше,кусочек болотной плесени.Всего тебе самого наихудшего,девчушка

      -2
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      Рейтинг: +102

      Shogun > Недовольный 24 мая 2018, 17:02

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      Хахахахха, тупица, маразмат

      -37
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      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 22 мая 2018, 15:05

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      Да он же псих, в разы хуже Понтуса

      -32
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 22 мая 2018, 14:47

      Знаем,знаем.В "Трембите" в малиновых галифе и в тельняшке,с маузером играл.До этого-в Одесском "Черноморце"(акцент и тельняшка выдаёт)).

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 22 мая 2018, 14:17

      Где-же ты Маруся с кем теперь гуляешь? Одного целуешь а мине кусаешь

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