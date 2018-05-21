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    Агент: «Сарри не получал предложения «Зенита». Чтобы Маурицио поехал в Россию, нужно заплатить 8 миллионов»

    Агент главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри Алессандро Пеллегрини прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны «Зенита». Специалист не получал предложения из России.

    «Мы не получали предложений ни от одного клуба. Возможен ли уход Сарри? Чтобы нанять его, клубу нужно заплатить 8 миллионов евро – такая сумма отступных прописана в его контракте с «Наполи», – сказал представитель.

    «Зенит» по итогам сезона занял пятое место в РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.05.2018 21:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +213

      Bratanya 21 мая 2018, 22:07

      8 млн. Да они при желании могут только банкет на 8 лямов сделать по поводу его назначения. Утка это все не поедет он в Зенит

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    • ...
      Рейтинг: +8832

      vladik12 21 мая 2018, 21:42

      Что за мания к итальяшкам?

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