Агент: «Сарри не получал предложения «Зенита». Чтобы Маурицио поехал в Россию, нужно заплатить 8 миллионов»

Агент главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри Алессандро Пеллегрини прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны «Зенита». Специалист не получал предложения из России.

«Мы не получали предложений ни от одного клуба. Возможен ли уход Сарри? Чтобы нанять его, клубу нужно заплатить 8 миллионов евро – такая сумма отступных прописана в его контракте с «Наполи», – сказал представитель.

«Зенит» по итогам сезона занял пятое место в РФПЛ.