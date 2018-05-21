Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черевченко покинул пост главного тренера «Балтики»

    «Балтика» объявила об уходе Игоря Черевченко с поста главного тренера.

    Стороны не стали продлевать сотрудничество по взаимному согласию.

    Специалист возглавил калининградскую команду в феврале 2017 года. В прошедшем сезоне «Балтика» под его руководством заняла пятое место в ФНЛ, отстав от зоны переходных матчей на четыре очка.

    Источник: ФК «Балтика»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.05.2018 17:17
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный 21 мая 2018, 22:11

      это самое идиотское решение клуба из Калининграда.С тем условиями что есть в клубе он выжимал воду из камня и не без успеха,заняв 5 место в ФНЛ.Совсем чуть чуть не хватило до стыков.Вполне возможно что не дали дотянуть до них люди решающие там все.Так что при таком раскладе Балтику мы еще года 2 минимум в РФПЛ не увидим точно,да и возможность побороться за это у них навряд ли теперь будет.Балтика превратится максимум в середняка ФНЛ,а вероятнее всего будет барахтаться в нижней части турнира как и было пару-тройку лет назад.И как бы им не повторить судьбу Факела воронежского.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +168

      Ilya Lapsin 21 мая 2018, 17:59

      Жаль что уходит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 21 мая 2018, 17:45

      После Локомотива не видно, не слышно!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 мая 2018, 17:23

      Наверно готовится уйти тренером в команду РФПЛ

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11