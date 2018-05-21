Черевченко покинул пост главного тренера «Балтики»

«Балтика» объявила об уходе Игоря Черевченко с поста главного тренера.

Стороны не стали продлевать сотрудничество по взаимному согласию.

Специалист возглавил калининградскую команду в феврале 2017 года. В прошедшем сезоне «Балтика» под его руководством заняла пятое место в ФНЛ, отстав от зоны переходных матчей на четыре очка.