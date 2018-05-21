Черевченко покинул пост главного тренера «Балтики»

это самое идиотское решение клуба из Калининграда.С тем условиями что есть в клубе он выжимал воду из камня и не без успеха,заняв 5 место в ФНЛ.Совсем чуть чуть не хватило до стыков.Вполне возможно что не дали дотянуть до них люди решающие там все.Так что при таком раскладе Балтику мы еще года 2 минимум в РФПЛ не увидим точно,да и возможность побороться за это у них навряд ли теперь будет.Балтика превратится максимум в середняка ФНЛ,а вероятнее всего будет барахтаться в нижней части турнира как и было пару-тройку лет назад.И как бы им не повторить судьбу Факела воронежского.
«Балтика» объявила об уходе Игоря Черевченко с поста главного тренера.
Стороны не стали продлевать сотрудничество по взаимному согласию.
Специалист возглавил калининградскую команду в феврале 2017 года. В прошедшем сезоне «Балтика» под его руководством заняла пятое место в ФНЛ, отстав от зоны переходных матчей на четыре очка.