«Спорт уик-энд»: Божовичем интересуется «Спартак»

По информации «Спорт уик-энд», бывший главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович, об уходе которого тульский клуб объявил сегодня, входит в шорт-лист «Спартака».

Специалист также может продолжить карьеру в «Зените». Если он придет в петербургский клуб, то сделает ставку в нападении на Артема Дзюбу, с которым у него отличные взаимоотношения.

Сообщается, что ввиду интереса к черногорцу со стороны красно-белых, «Зенит» не сможет раздумывать слишком долго.