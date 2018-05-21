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    «Спорт уик-энд»: Божовичем интересуется «Спартак»

    По информации «Спорт уик-энд», бывший главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович, об уходе которого тульский клуб объявил сегодня, входит в шорт-лист «Спартака».

    Специалист также может продолжить карьеру в «Зените». Если он придет в петербургский клуб, то сделает ставку в нападении на Артема Дзюбу, с которым у него отличные взаимоотношения.

    Сообщается, что ввиду интереса к черногорцу со стороны красно-белых, «Зенит» не сможет раздумывать слишком долго.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    21.05.2018 14:20
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 22 мая 2018, 05:22

      опять журнашлюхи вплели в "новость"Спартак, своими грязными ручонками "создают" желтую утку.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 21 мая 2018, 21:00

      Напишут же такую ересь.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 21 мая 2018, 20:35

      А ещё мы интересуемся Манчини и Дунькой Кулаковой.
      Заверните нам пожалуйста по три штуки каждого.

      2
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      Рейтинг: +440

      Аэратор 21 мая 2018, 18:47

      не хрен думать иди в зенит

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 мая 2018, 18:47

      сейчас его с каждой командой которая выше седьмого места находиться будут связывать, просто пытаются попасть пальцем в небо)

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 мая 2018, 17:30

      да уж спорт с уик энда ещё с похмелья не вышел Пейте газировку трепачи

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 21 мая 2018, 15:29

      Не в "Спартак". а в Енисей! Команду также усилят Роналду, Месси и Суарес. У Миодрага с ними тоже неплохие отношения. Саллах пока под вопросом - тренер прорабатывает с ним проблему самоотдачи.)))

      9
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 21 мая 2018, 15:08

      Окно еще не открылось, но утки уже полетели ))

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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak > ufos73 21 мая 2018, 16:17

      Я бы сказал - гуси...

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      Рейтинг: +8026

      nik55 > ufos73 21 мая 2018, 16:21

      стая перекрыла солнце и пол неба

      3
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 21 мая 2018, 14:55

      А как же Максим Каррера ? Чем стал неугоден ?
      Грушаков с Комбаровым мутят (((

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 21 мая 2018, 14:54

      Я хоть и не сектант, но накуя менять Карреру. И так из этого говна максимум выжимает

      9
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