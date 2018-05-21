Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рыжиков: «Восемь лет назад Карпин звал меня в «Спартак», но Бердыев узнал и сразу сделал мне такие же условия»

    Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков, который покинет клуб нынешним летом, заявил, что представляет себя в футболке «Спартака». Также он рассказал, почему не перешел в стан красно-белых в 2010 году.

    Ранее сообщалось, что «Спартак» ищет вратаря и 37-летний Рыжиков – один из кандидатов.

    – А что скажете об интересе к вам со стороны «Спартака»? Вы, вообще, представляете себя в «Спартаке» в 37 лет?

    – И не только в «Спартаке». У меня есть силы, мотивация, желание играть. Я ведь, по сути, и заиграл-то в большом футболе только в 27. А потому не успел устать от него.

    – Как вам нынешние спартаковские вратари – Селихов и Ребров?

    – Отличные ребята и хорошие голкиперы. С Артемом мы вообще друзья, в сборной еще встречались. Жаль, что Селихов получил такую травму. Но такова футбольная судьба.

    – Ну, а как вы себе представляете свой приход в «Спартак»? Жили себе Селихов с Ребровым, не тужили. И вдруг появляется 37-летний дядька, который хочет отобрать их хлеб. Вот вся дружба и врозь…

    – Везде, где бы я не играл, у меня были прекрасные отношения с конкурентами. Тем более, что вратари – адекватные люди.

    – А многие считают по-другому…

    – Я имею в виду адекватные в своем кругу. Хотя я знал вратарей, которые не разговаривали между собой в одной команде. Думаю, у меня все будет нормально. Хотя говорить об это рано.

    – Восемь лет назад вас уже приглашали «Спартак», за который вы с детства болели. Почему не срослось?

    – Было дело, приглашал Валерий Карпин. Когда Бердыев об этом узнал, то мне тут же сделали такие же условия, которые предлагал «Спартак». И когда я отказался, спартаковцы пригласили Диканя.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.05.2018 13:54
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 22 мая 2018, 05:45

      мне кажется что он посильнее Юрченко будет, которого тоже "сватают" в Спартак.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 21 мая 2018, 20:51

      В сложившихся условиях было бы неплохо Спартаку подписать Рыжикова.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 21 мая 2018, 20:38

      Я в принципе не против Сергея в нашем коллективе.Человек адекватный, незлобивый и профессионал до глубины волос.Единственно что смущает, возраст.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 мая 2018, 18:43

      может теперь срастется переход, верю что Рыжиков еще может быть надежен и принести пользу.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33445

      oyabun 21 мая 2018, 14:39

      И Дикань очень неплохо показал себя в Спартаке. Так что никакого сожаления.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 21 мая 2018, 14:13

      а сколько в среднем за матч, наносилось ударов в створ бердыевского рубина и карпинского спартака? ...я очень хорошо помню, так что рыжиков должен Бикеичу, за то, что не позволил из него сделать краснобелого клоуна.)))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 мая 2018, 14:03

      ну да еще года два три можешь вратарить

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11