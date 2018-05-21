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  • Рыжиков: «Восемь лет назад Карпин звал меня в «Спартак», но Бердыев узнал и сразу сделал мне такие же условия»

Рыжиков: «Восемь лет назад Карпин звал меня в «Спартак», но Бердыев узнал и сразу сделал мне такие же условия»

21 мая 2018, 13:54
7

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков, который покинет клуб нынешним летом, заявил, что представляет себя в футболке «Спартака». Также он рассказал, почему не перешел в стан красно-белых в 2010 году.

Ранее сообщалось, что «Спартак» ищет вратаря и 37-летний Рыжиков – один из кандидатов.

– А что скажете об интересе к вам со стороны «Спартака»? Вы, вообще, представляете себя в «Спартаке» в 37 лет?

– И не только в «Спартаке». У меня есть силы, мотивация, желание играть. Я ведь, по сути, и заиграл-то в большом футболе только в 27. А потому не успел устать от него.

– Как вам нынешние спартаковские вратари – Селихов и Ребров?

– Отличные ребята и хорошие голкиперы. С Артемом мы вообще друзья, в сборной еще встречались. Жаль, что Селихов получил такую травму. Но такова футбольная судьба.

– Ну, а как вы себе представляете свой приход в «Спартак»? Жили себе Селихов с Ребровым, не тужили. И вдруг появляется 37-летний дядька, который хочет отобрать их хлеб. Вот вся дружба и врозь…

– Везде, где бы я не играл, у меня были прекрасные отношения с конкурентами. Тем более, что вратари – адекватные люди.

– А многие считают по-другому…

– Я имею в виду адекватные в своем кругу. Хотя я знал вратарей, которые не разговаривали между собой в одной команде. Думаю, у меня все будет нормально. Хотя говорить об это рано.

– Восемь лет назад вас уже приглашали «Спартак», за который вы с детства болели. Почему не срослось?

– Было дело, приглашал Валерий Карпин. Когда Бердыев об этом узнал, то мне тут же сделали такие же условия, которые предлагал «Спартак». И когда я отказался, спартаковцы пригласили Диканя.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Рыжиков Сергей Бердыев Курбан Карпин Валерий
Комментарии (7)
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Garrincha58
1526900590
ну да еще года два три можешь вратарить
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Боцман59rus
1526901230
а сколько в среднем за матч, наносилось ударов в створ бердыевского рубина и карпинского спартака? ...я очень хорошо помню, так что рыжиков должен Бикеичу, за то, что не позволил из него сделать краснобелого клоуна.)))))
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oyabun
1526902747
И Дикань очень неплохо показал себя в Спартаке. Так что никакого сожаления.
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OfaZavr
1526917398
может теперь срастется переход, верю что Рыжиков еще может быть надежен и принести пользу.
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Мары
1526924330
Я в принципе не против Сергея в нашем коллективе.Человек адекватный, незлобивый и профессионал до глубины волос.Единственно что смущает, возраст.
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zigbert
1526925094
В сложившихся условиях было бы неплохо Спартаку подписать Рыжикова.
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юрий николаевич
1526957111
мне кажется что он посильнее Юрченко будет, которого тоже "сватают" в Спартак.
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