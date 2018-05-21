Рыжиков: «Восемь лет назад Карпин звал меня в «Спартак», но Бердыев узнал и сразу сделал мне такие же условия»

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков, который покинет клуб нынешним летом, заявил, что представляет себя в футболке «Спартака». Также он рассказал, почему не перешел в стан красно-белых в 2010 году.
Ранее сообщалось, что «Спартак» ищет вратаря и 37-летний Рыжиков – один из кандидатов.
– А что скажете об интересе к вам со стороны «Спартака»? Вы, вообще, представляете себя в «Спартаке» в 37 лет?
– И не только в «Спартаке». У меня есть силы, мотивация, желание играть. Я ведь, по сути, и заиграл-то в большом футболе только в 27. А потому не успел устать от него.
– Как вам нынешние спартаковские вратари – Селихов и Ребров?
– Отличные ребята и хорошие голкиперы. С Артемом мы вообще друзья, в сборной еще встречались. Жаль, что Селихов получил такую травму. Но такова футбольная судьба.
– Ну, а как вы себе представляете свой приход в «Спартак»? Жили себе Селихов с Ребровым, не тужили. И вдруг появляется 37-летний дядька, который хочет отобрать их хлеб. Вот вся дружба и врозь…
– Везде, где бы я не играл, у меня были прекрасные отношения с конкурентами. Тем более, что вратари – адекватные люди.
– А многие считают по-другому…
– Я имею в виду адекватные в своем кругу. Хотя я знал вратарей, которые не разговаривали между собой в одной команде. Думаю, у меня все будет нормально. Хотя говорить об это рано.
– Восемь лет назад вас уже приглашали «Спартак», за который вы с детства болели. Почему не срослось?
– Было дело, приглашал Валерий Карпин. Когда Бердыев об этом узнал, то мне тут же сделали такие же условия, которые предлагал «Спартак». И когда я отказался, спартаковцы пригласили Диканя.