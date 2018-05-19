Хави заплакал во время прощальной речи Иньесты

Хави, Иньеста, чуть ранее Зидан - настоящие гении от футбола. В сравнении с ними нынешнии получатели золотых мячей, просто циркачи, ловко шевелящие нижними конечностями.
Полузащитник катарского «Аль-Садда» Хави заплакал на сцене во время прощальной речи хавбека «Барселоны» Андреса Иньесты.
Ранее стало известно, что Иньеста покинет синие-гранатовых по завершении нынешнего сезона после 16 лет, проведенных в клубе.
Хави выступал вместе с Иньестой за каталонцев с 2002 по 2015 год.
Xavi crying at the end of Iniesta’s speech. This is it. The Xaviniesta era is complete. from r/soccer