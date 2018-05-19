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    Хави заплакал во время прощальной речи Иньесты

    Полузащитник катарского «Аль-Садда» Хави заплакал на сцене во время прощальной речи хавбека «Барселоны» Андреса Иньесты.

    Ранее стало известно, что Иньеста покинет синие-гранатовых по завершении нынешнего сезона после 16 лет, проведенных в клубе.

    Хави выступал вместе с Иньестой за каталонцев с 2002 по 2015 год.

    Xavi crying at the end of Iniesta’s speech. This is it. The Xaviniesta era is complete. from r/soccer

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.05.2018 14:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 19 мая 2018, 16:21

      Хави, Иньеста, чуть ранее Зидан - настоящие гении от футбола. В сравнении с ними нынешнии получатели золотых мячей, просто циркачи, ловко шевелящие нижними конечностями.

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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 19 мая 2018, 14:24

      Я Фан Реала , Интеста был сильнейшим испанским футболистом ! Надеюсь у нас Иско будет таким же

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