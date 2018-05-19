Фанаты «Пармы» на улицах отметили выход команды в Серию А

Как ранее писал «Бомбардир», «Парма» добилась путевки в высший дивизион чемпионата Италии спустя несколько лет после вылета. Болельщики шумно отметили этот успех.

Черно-белые стали первым клубом в истории кальчо, который смог добиться повышения в классе в течение трех сезонов кряду (путь обратно в Серию А «Парма» начала из Серии D).

Посмотреть видео празднования можно ниже.