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    Гризманн заявил, что входит в тройку лучших игроков мира

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн признался, что считает себя одним из трех лучших футболистов мира. Французский форвард подчеркнул, что добился значительного прогресса под руководством главного тренера Диего Симеоне.

    «Я многому научился у Симеоне. Благодаря его работе я стал очень хорошим футболистом. Сейчас я вхожу в число трех лучших игроков мира.

    Мечтал выиграть трофей с «Атлетико», с Диего Симеоне и со своим партнерами по команде», – заявил Гризманн.

    Источник: ESPN

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    19.05.2018 01:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3795

      serppion 20 мая 2018, 13:23

      Только четвертый - он про нашего Зюбу еще не знает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100728

      zigbert 19 мая 2018, 17:06

      Смотри не вознесись слишком высоко.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 мая 2018, 10:30

      зазвездился видимо, как бы не начался регресс.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 19 мая 2018, 09:32

      Да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 19 мая 2018, 08:39

      В последнее время что-то очень многие ставят себя на 3-е место.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 19 мая 2018, 07:28

      Третьим будет.

      1
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