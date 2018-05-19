Гризманн заявил, что входит в тройку лучших игроков мира

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн признался, что считает себя одним из трех лучших футболистов мира. Французский форвард подчеркнул, что добился значительного прогресса под руководством главного тренера Диего Симеоне.

«Я многому научился у Симеоне. Благодаря его работе я стал очень хорошим футболистом. Сейчас я вхожу в число трех лучших игроков мира.

Мечтал выиграть трофей с «Атлетико», с Диего Симеоне и со своим партнерами по команде», – заявил Гризманн.