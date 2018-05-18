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    Иньеста может стать тренером «Манчестер Сити»

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста может начать тренерскую карьеру.

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пригласил 34-летнего футболиста в английский клуб в качестве замены Микелю Артете, который в ближайшее время возглавит «Арсенал».

    Представители «Сити» на данный момент ведут переговоры с Иньестой.

    Источник: Yahoo

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    18.05.2018 23:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +68

      LERDAV. 19 мая 2018, 16:46

      LERDAV. Опять "ЛЯП" ВЫ же ПИсали что ИНЬЕСТА никогда не будет не в одном европейском клубе против БАРСЕЛОНЫ, и еще писали что он выбурает сейчас между китаем и Японией. Ну хватит, спортивный Журнал превращать в "ОБС" Пора уже БОЛЬШЕ писать о командах участниках ЧМ18, ФИФА уже принимает заявки команд .

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      Рейтинг: +271

      artem 81 19 мая 2018, 12:52

      Вот это новость)))))

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