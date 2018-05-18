Иньеста может стать тренером «Манчестер Сити»

LERDAV. Опять "ЛЯП" ВЫ же ПИсали что ИНЬЕСТА никогда не будет не в одном европейском клубе против БАРСЕЛОНЫ, и еще писали что он выбурает сейчас между китаем и Японией. Ну хватит, спортивный Журнал превращать в "ОБС" Пора уже БОЛЬШЕ писать о командах участниках ЧМ18, ФИФА уже принимает заявки команд .
Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста может начать тренерскую карьеру.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пригласил 34-летнего футболиста в английский клуб в качестве замены Микелю Артете, который в ближайшее время возглавит «Арсенал».
Представители «Сити» на данный момент ведут переговоры с Иньестой.