Иньеста может стать тренером «Манчестер Сити»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста может начать тренерскую карьеру.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пригласил 34-летнего футболиста в английский клуб в качестве замены Микелю Артете, который в ближайшее время возглавит «Арсенал».

Представители «Сити» на данный момент ведут переговоры с Иньестой.