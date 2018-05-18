Иньеста: «Еще несколько лет хочу насладиться футболом как игрок»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, который по окончании сезона покинет клуб, уже размышляет о возвращении в каталонский клуб в новой роли.

«Я рассчитываю, что в будущем смогу вернуться в «Барселону». Это мой дом, в котором я счастлив.

Сейчас я начинаю интересоваться тренерской работой, но еще несколько лет хочу насладиться футболом как игрок», – сказал Иньеста.

На данный момент не известно место, где он продолжит карьеру. Ранее в этой связи назывались чемпионаты Китая, Австралии и Японии.