Кучаев успешно перенес операцию в Германии

Самое главное операция прошла успешно, теперь нужно как следует
восстановиться. Ждём в клубе, выздоравливай, Константин!!!
Футболист московского ЦСКА Константин Кучаев перенес операцию на связках колена, травмированных в матче 29 тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (6:0). Игрок поблагодарил всех за поддержку.
«Спасибо всем, кто поддерживал и переживал за меня. Операция прошла успешно», – сообщил армеец.
Срок восстановления Кучаева – несколько месяцев.
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