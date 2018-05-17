Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кучаев успешно перенес операцию в Германии

    Футболист московского ЦСКА Константин Кучаев перенес операцию на связках колена, травмированных в матче 29 тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (6:0). Игрок поблагодарил всех за поддержку.

    «Спасибо всем, кто поддерживал и переживал за меня. Операция прошла успешно», – сообщил армеец.

    Срок восстановления Кучаева – несколько месяцев.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.05.2018 19:28
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 мая 2018, 13:21

      Самое главное операция прошла успешно, теперь нужно как следует
      восстановиться. Ждём в клубе, выздоравливай, Константин!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 18 мая 2018, 13:12

      Мы ждем тебя парень, давай, выздоравливай...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +833

      Sola 18 мая 2018, 01:19

      В 20 лет уже кресты порвал, ппц.
      Главное, чтоб не вышло как с Сычевым.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 18 мая 2018, 00:24

      Здоровья и в бой!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 18 мая 2018, 00:10

      Полностью выздоравливай и в армейский строй.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      Ricco76"" 17 мая 2018, 20:23

      Здоровья и качественного восстановления!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 17 мая 2018, 20:23

      Здоровья ,Костян!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 17 мая 2018, 19:34

      ну просто Рембо!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11