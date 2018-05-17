Кучаев успешно перенес операцию в Германии

Футболист московского ЦСКА Константин Кучаев перенес операцию на связках колена, травмированных в матче 29 тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (6:0). Игрок поблагодарил всех за поддержку.

«Спасибо всем, кто поддерживал и переживал за меня. Операция прошла успешно», – сообщил армеец.

Срок восстановления Кучаева – несколько месяцев.