«Тоттенхэм» опубликовал видео строительства нового стадиона 

«Тоттенхэм» в своем официальном твиттере опубликовал видео нового стадиона. На арене ведутся строительные работы, планируется, что «шпоры» проведут на ней первый домашний матч следующего сезона.

Прошлый стадион «Тоттенхэма» «Уайт Харт Лейн» был закрыт в 2017 году.