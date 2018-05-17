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    «Тоттенхэм» опубликовал видео строительства нового стадиона 

    «Тоттенхэм» в своем официальном твиттере опубликовал видео нового стадиона. На арене ведутся строительные работы, планируется, что «шпоры» проведут на ней первый домашний матч следующего сезона.

    Прошлый стадион «Тоттенхэма» «Уайт Харт Лейн» был закрыт в 2017 году.

    Источник: ФК «Тоттенхэм»

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    17.05.2018 12:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 17 мая 2018, 12:57

      нарушено главное условие российского строительства - расхерачить во время работ, прилегающие территории, чтобы потом лет пять все облагораживать, подсасывая при этом бюджетные средства, а главная фишка, попутно снести какой- нибудь храм и пару дет садов, чтобы под шумок освоить территорию в собственность, для возведения коммерческой недвижимости

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      Рейтинг: +24996

      bset > Боцман59rus 17 мая 2018, 13:11

      Куда им до великой России. Наши уже предложили Англии поделиться опытом строительства моста в Крым. Заодно и поделятся, где можно себе в карман положить, где можно из соседних домов людей выселить и снести все к чертям.

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > bset 17 мая 2018, 13:16

      там на строительстве тоннеля под ла маншем, тоже прилично отработались, так что стоят друг друга.)))

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