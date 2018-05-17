«Тоттенхэм» опубликовал видео строительства нового стадиона 

нарушено главное условие российского строительства - расхерачить во время работ, прилегающие территории, чтобы потом лет пять все облагораживать, подсасывая при этом бюджетные средства, а главная фишка, попутно снести какой- нибудь храм и пару дет садов, чтобы под шумок освоить территорию в собственность, для возведения коммерческой недвижимости
«Тоттенхэм» в своем официальном твиттере опубликовал видео нового стадиона. На арене ведутся строительные работы, планируется, что «шпоры» проведут на ней первый домашний матч следующего сезона.
Прошлый стадион «Тоттенхэма» «Уайт Харт Лейн» был закрыт в 2017 году.
twit text
— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 16 мая 2018 г.