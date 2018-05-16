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    ЦСКА вернется к тренировкам 18 июня. Первые два сбора армейцы проведут в Австрии

    Стал известен график подготовки ЦСКА к новому сезону.

    18 июня армейцы выйдут из отпуска и отправятся на первый сбор, который пройдет в Австрии и завершится 30 числа. В конце его команда проведет два контрольных матча.

    Далее футболисты получат три дня отдыха, после чего вновь соберутся в Австрии. Срок проведения второго сбора – 4-15 июля. На это время в планах у красно-синих три товарищеские игры.

    По завершении австрийских сборов ЦСКА вернется в Москву, где продолжит готовиться к сезону на базе в Ватутинках.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    16.05.2018 18:50
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 мая 2018, 09:10

      Арендованные игроки тоже будут на сборах в Австрии и вообще,
      кто в составе???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 17 мая 2018, 00:27

      Кто остался то...

      0
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