ЦСКА вернется к тренировкам 18 июня. Первые два сбора армейцы проведут в Австрии

Стал известен график подготовки ЦСКА к новому сезону.

18 июня армейцы выйдут из отпуска и отправятся на первый сбор, который пройдет в Австрии и завершится 30 числа. В конце его команда проведет два контрольных матча.

Далее футболисты получат три дня отдыха, после чего вновь соберутся в Австрии. Срок проведения второго сбора – 4-15 июля. На это время в планах у красно-синих три товарищеские игры.

По завершении австрийских сборов ЦСКА вернется в Москву, где продолжит готовиться к сезону на базе в Ватутинках.