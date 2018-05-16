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  • Месси: «В «Реале» и в «Барселоне» собраны лучшие игроки. Но мадридцы добиваются результата даже при плохой игре»

Месси: «В «Реале» и в «Барселоне» собраны лучшие игроки. Но мадридцы добиваются результата даже при плохой игре»

16 мая 2018, 18:15
6

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сравнил каталонцев с принципиальным соперником «Реалом», а также заявил, что каталонцы провалили Лигу чемпионов.

«На всех позициях в «Реале» лучшие игроки в мире, как и у нас. Однако у мадридцев есть что-то присущее лишь им. «Реалу» удается достигать результата даже при плохой игре. Чтобы побеждать мы должны быть превосходной командой.

Мы провалили недавнюю Лигу чемпионов, учитывая преимущество, которое у нас было. Мы были так близки...» – сказал Месси.

Напомним, сине-гранатовые выбыли из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала, проиграв по сумме двух матчей «Роме» (4:1, 0:3).

Источник: Sport.es
Испания. Примера Реал Барселона Месси Лионель
Комментарии (6)
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Fin035
1526487284
Месси лукавит! Барса даже при плохой игре не могла проиграть Роме 0-3! Очевидно, что теперь в тренде видимо новый вид спорта для закалачивания денег-Ставки, а не победа в Лиги Чемпионов!
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ERTAI
1526487542
Месси: Роналду лучшиий игрок мира, как и я (сомневаясь в себе). Однако у него есть что-то присущее лишь ему (Золотой мяч). Роналду удается достигать результата даже в свои 33. Чтобы опередить его я должен выиграть хотя бы Кубок Америки. ))))))
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САНЁК17
1526491339
Это удачаМэсси,если не мог договорит.
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mihail200606
1526491471
с помощью судей..
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zigbert
1526498125
Это называется -" везение".
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