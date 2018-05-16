Месси: «В «Реале» и в «Барселоне» собраны лучшие игроки. Но мадридцы добиваются результата даже при плохой игре»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сравнил каталонцев с принципиальным соперником «Реалом», а также заявил, что каталонцы провалили Лигу чемпионов.

«На всех позициях в «Реале» лучшие игроки в мире, как и у нас. Однако у мадридцев есть что-то присущее лишь им. «Реалу» удается достигать результата даже при плохой игре. Чтобы побеждать мы должны быть превосходной командой.

Мы провалили недавнюю Лигу чемпионов, учитывая преимущество, которое у нас было. Мы были так близки...» – сказал Месси.

Напомним, сине-гранатовые выбыли из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала, проиграв по сумме двух матчей «Роме» (4:1, 0:3).