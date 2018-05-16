Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Месси: «В «Реале» и в «Барселоне» собраны лучшие игроки. Но мадридцы добиваются результата даже при плохой игре»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сравнил каталонцев с принципиальным соперником «Реалом», а также заявил, что каталонцы провалили Лигу чемпионов.

    «На всех позициях в «Реале» лучшие игроки в мире, как и у нас. Однако у мадридцев есть что-то присущее лишь им. «Реалу» удается достигать результата даже при плохой игре. Чтобы побеждать мы должны быть превосходной командой.

    Мы провалили недавнюю Лигу чемпионов, учитывая преимущество, которое у нас было. Мы были так близки...» – сказал Месси.

    Напомним, сине-гранатовые выбыли из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала, проиграв по сумме двух матчей «Роме» (4:1, 0:3).

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.05.2018 18:15
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100726

      zigbert 16 мая 2018, 22:15

      Это называется -" везение".

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 16 мая 2018, 20:24

      с помощью судей..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 16 мая 2018, 20:22

      Это удачаМэсси,если не мог договорит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      ERTAI 16 мая 2018, 19:19

      Месси: Роналду лучшиий игрок мира, как и я (сомневаясь в себе). Однако у него есть что-то присущее лишь ему (Золотой мяч). Роналду удается достигать результата даже в свои 33. Чтобы опередить его я должен выиграть хотя бы Кубок Америки. ))))))

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 16 мая 2018, 19:14

      Месси лукавит! Барса даже при плохой игре не могла проиграть Роме 0-3! Очевидно, что теперь в тренде видимо новый вид спорта для закалачивания денег-Ставки, а не победа в Лиги Чемпионов!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +709

      VAD07 > Fin035 16 мая 2018, 19:55

      Это сильное заявление, если это так то Барса говноклуб, хотя я думая что в Риме они просто обосрались.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11