Месси: «Будет ужасно видеть Неймара в майке «Реала»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал информацию, что его бывший партнер Неймар, ныне выступающий за французский «ПСЖ», может перейти в мадридский «Реал».

«Будет ужасно увидеть бразильца в сливочной майке, учитывая его вклад в «Барселону». Это станет большим ударом для каталонских фанатов», – сказал аргентинец TyC Sport.

Другим претендентом на Неймара является английский «Манчестер Юнайтед».