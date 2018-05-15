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    Месси: «Будет ужасно видеть Неймара в майке «Реала»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал информацию, что его бывший партнер Неймар, ныне выступающий за французский «ПСЖ», может перейти в мадридский «Реал».

    «Будет ужасно увидеть бразильца в сливочной майке, учитывая его вклад в «Барселону». Это станет большим ударом для каталонских фанатов», – сказал аргентинец TyC Sport.

    Другим претендентом на Неймара является английский «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.05.2018 22:38
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 16 мая 2018, 20:35

      Кто не может играть в другом клубе, другим покажется ужасно, а что бы изменит клуб что то надо будет пожертвовать,Неймар предпочел бабки,а не патриотизм.

      0
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 16 мая 2018, 19:27

      Дорога в Реал для Неймара-это дорога в Ад! И Фигу не даст ему соврать! Если Неймар бессмертный, тогда вперед и с песней...!

      1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 16 мая 2018, 16:37

      Месси: Ужасно будет видеть Гризманна в футболке "Барсы", учитывая его вклад в "Атлетико".

      0
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      Рейтинг: +10

      madrid__9530 16 мая 2018, 09:50

      Но я очень не хотел бы чтобы Неймар перешел в Реал,сколько высказываний в адрес Реала когда он играл за Барселону?А самое главное у футболиста нет чести и преданности,как его приняла Барса,чуть ли не на руках носили,и что потом?Ушел за деньги а теперь плачет сидит,твердя что хотел бы снова поиграть в Испании.Но в Реале с ним сюсюкаться не будут,Перец быстро на место посадит)

      0
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 16 мая 2018, 08:42

      Для Неймара "честь команды" давно стала пустым звуком.

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      Рейтинг: +9028

      Novograd 16 мая 2018, 08:18

      то таке

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      Рейтинг: +906

      Football06 16 мая 2018, 07:17

      С одной стороны так и есть.. Но с другой Что он делает в псж? Плачет ссорится делает себя номером 1 в команде тренера под себя делает.. В реале он может сделать тоже самое.. Только щас не надо кричать в Реале ему не дадут.. А он спрашивать не будет.. Из-за него ПСЖ как команда в ЛЧ обосралась.. Потому что не было команды.. Играл лишь Неймар на себя

      2
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      Рейтинг: +10

      madrid__9530 > Football06 16 мая 2018, 09:46

      Ошибаешься братец,в Реале он не будет в главных ролях,так как мы все знаем Переса и как он поступал со многими звездами!Ему плевать Неймар это или кто-то другой!Там баранку крутит Перец!

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      Рейтинг: +906

      Football06 > madrid__9530 16 мая 2018, 15:41

      В этом то и вся суть.. Весь мир знает что и как делает Ней и покупать его будут не за 5 лямов.. Перес даже если и будет строгим папочкой и сделать что-то против него он не сможет.. Почему? Продаст? Кому нужен многомиллионный Ней? На лавку? 300 млн евро на лавке?

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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 15 мая 2018, 23:05

      Пытается проманипулировать аргентинец, ведь понимает, что с приходом Неймара в Реал, Барселоне станет совсем тяжко.

      0
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА > Maxi_7 16 мая 2018, 00:09

      Семеду ему особо на своем фланге расходится не даст, в пред сезонке мы видели как Неймар на это реагировал) Ныл как щенок что типо его не уважают.

      1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > Maxi_7 16 мая 2018, 00:14

      Даже в Барселоне неймар из топ клубов Реал чморил и все

      1
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 > Ф.К БАРСЕЛОНА 16 мая 2018, 01:19

      Скорее Серхи Роберто основной ПЗ у Барсы сейчас, но опять таки ни тот ни другой ни кто-либо еще в мире сейчас не способен сдержать Неймара в одиночку, он чертовски хорош.

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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder > Maxi_7 16 мая 2018, 09:01

      Игнашевич его остановит

      1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 15 мая 2018, 22:43

      А самому Неймару наверное пох на всех)

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > Федя Кабак 16 мая 2018, 02:14

      Да да, главное бабки его волнуют)

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