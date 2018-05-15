Месси: «Будет ужасно видеть Неймара в майке «Реала»

Кто не может играть в другом клубе, другим покажется ужасно, а что бы изменит клуб что то надо будет пожертвовать,Неймар предпочел бабки,а не патриотизм.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал информацию, что его бывший партнер Неймар, ныне выступающий за французский «ПСЖ», может перейти в мадридский «Реал».
«Будет ужасно увидеть бразильца в сливочной майке, учитывая его вклад в «Барселону». Это станет большим ударом для каталонских фанатов», – сказал аргентинец TyC Sport.
Другим претендентом на Неймара является английский «Манчестер Юнайтед».