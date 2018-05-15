Товарищеский матч. Соперник сборной России Саудовская Аравия всухую обыграла греков

В рамках подготовки к чемпионату мира-2018 сборная Саудовской Аравии провела товарищеский матч против сборной Греции. Номинальные хозяева победили всухую благодаря двум голам. Европейцы весь второй тайм провели в меньшинстве.

Матчем с азиатами откроет чемпионат мира сборная России. Случится это 14 июня.

Товарищеский матч

Саудовская Аравия – Греция – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Аль-Давсари, 19; 2:0 – Канно, 79.

Удаления: нет – Яннулис, 43.

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