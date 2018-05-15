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    Товарищеский матч. Соперник сборной России Саудовская Аравия всухую обыграла греков

    В рамках подготовки к чемпионату мира-2018 сборная Саудовской Аравии провела товарищеский матч против сборной Греции. Номинальные хозяева победили всухую благодаря двум голам. Европейцы весь второй тайм провели в меньшинстве.

    Матчем с азиатами откроет чемпионат мира сборная России. Случится это 14 июня.

    Товарищеский матч

    Саудовская Аравия – Греция – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Аль-Давсари, 19; 2:0 – Канно, 79.

    Удаления: нет – Яннулис, 43.

    Календарь чемпионата мира

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.05.2018 22:25
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 мая 2018, 10:09

      вот тебе на, есть повод призадуматься а главному тренеру помандражировать))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 16 мая 2018, 08:38

      Просто так Грецию не обыграешь, хотя целый тайм они играли в меньшинстве.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 16 мая 2018, 07:23

      Греки! Ну вы чо,специально,чтобы сб. России напужать?Ведь вы же древние футболисты !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8842

      GoLenaStop 16 мая 2018, 00:56

      Интересно, а что пишут про сборную России у этих "азиатов"?
      Может, называют нашу страну северной окраиной Украины или неграмотными лапотниками, не знающими географии и совести?
      А, "источник Бомбардир"?
      Королевство Саудовская Аравия - древнее исламское государство, назвать их азиатами - позор даже для барана, который настрочил заметку! ФУ!!!!

      6
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > GoLenaStop 16 мая 2018, 05:36

      географически - все верно, они же находятся в Азии. Если смотреть с точки зрения рас и национальностей, тогда, конечно, режет слух, т.к. это все-таки арабы (даже из названия страны понятно).

      4
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      ...
      Рейтинг: +8832

      vladik12 > GoLenaStop 16 мая 2018, 15:09

      Двинутый? Они что, не в Азии? В Австралии? Или в Антарктиде? Или на каком-то еще континенте?

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 16 мая 2018, 00:32

      Всё, это 3,14здец.

      -1
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      Рейтинг: +15

      dima1989 16 мая 2018, 00:11

      Если автор хотел блеснуть словарным запасом, мог бы написать: представители юго-западной Азии.
      Все таки слово азиаты ассоциируется с юго-восточной Азией

      5
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      Рейтинг: +128

      ParadoO 15 мая 2018, 23:38

      А что, Сауды давно стали азиатами? или может я что то не понимаю?

      3
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > ParadoO 16 мая 2018, 00:57

      А кто же они? Саудовская Аравия - крупнейшая азиатская страна по площади после азиатской части России, Китая и Индии.

      3
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      Рейтинг: +128

      ParadoO > multiscan 16 мая 2018, 07:15

      Ты посмотри на жителей Сауд. Аравии - там одни азиаты живут)))

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 15 мая 2018, 23:15

      Готовься, таракан усатый)Посмеемся вместе, когда с позором уйдёшь!

      3
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 15 мая 2018, 22:57

      противные греки- позорят европу!

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 15 мая 2018, 22:48

      Ну ничего. И мы обыгрывали Италию, а потом с треском проваливались.

      3
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