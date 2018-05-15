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    Алексей Миранчук: «Перед игрой с «Зенитом» застряли с братом в лифте. Стали раздеваться, пропотели там...»

    Полузащитники «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки рассказали, что предшествовало чемпионскому матчу против «Зенита» в 29 туре РФПЛ (1:0). По словам футболистов, они застряли в лифте в отеле.

    «Перед матчем в отеле мы застряли в лифте. Это был знак свыше. С нами было человек шесть – другие постояльцы. Все вместе там пропотели, начали раздеваться даже. Минут 15 там провели. Там даже стекла запотели», – рассказали игроки в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале».

    Напомним, «Локомотив» стал чемпионом впервые с 2004 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.05.2018 14:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 15 мая 2018, 17:01

      Тут все разом запердели
      Так, что стекла запотели
      Лифт открылся в тот же миг
      Локо наш вперед летит

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > Бухбух 15 мая 2018, 19:32

      Локо весь чемпионат на сероводороде пёр.

      -1
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 15 мая 2018, 14:49

      Всегда было понятно, что это команда ненормальных.

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