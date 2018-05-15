Алексей Миранчук: «Перед игрой с «Зенитом» застряли с братом в лифте. Стали раздеваться, пропотели там...»

Тут все разом запердели
Так, что стекла запотели
Лифт открылся в тот же миг
Локо наш вперед летит
Полузащитники «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки рассказали, что предшествовало чемпионскому матчу против «Зенита» в 29 туре РФПЛ (1:0). По словам футболистов, они застряли в лифте в отеле.
«Перед матчем в отеле мы застряли в лифте. Это был знак свыше. С нами было человек шесть – другие постояльцы. Все вместе там пропотели, начали раздеваться даже. Минут 15 там провели. Там даже стекла запотели», – рассказали игроки в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале».
Напомним, «Локомотив» стал чемпионом впервые с 2004 года.