Помощник Адвоката: «Сейчас мы просто ждем решения руководства «Зенита»

Помощник и представитель бывшего тренера «Зенита» Дика Адвоката Корнелиус Пот подтвердил, что голландский специалист может вновь возглавить петербургскую команду.

«Мы знаем, что Дик Адвокат по-прежнему является кандидатом на пост главного тренера «Зенита». Сейчас мы просто ждем решения руководства клуба и ничего больше не делаем», – сказал Пот.

Адвокат руководил сине-бело-голубыми с 2006 по 2009 год, выиграв с ними в 2007 году РФПЛ, а год спустя Кубок УЕФА.