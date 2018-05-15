Помощник Адвоката: «Сейчас мы просто ждем решения руководства «Зенита»

если он то повторный триумф не получится нет той команды которую тренировал адвокат А помощник этот его ПОТ потеть уже начал так как знает какие бабища можно увезти с газпрома
Помощник и представитель бывшего тренера «Зенита» Дика Адвоката Корнелиус Пот подтвердил, что голландский специалист может вновь возглавить петербургскую команду.
«Мы знаем, что Дик Адвокат по-прежнему является кандидатом на пост главного тренера «Зенита». Сейчас мы просто ждем решения руководства клуба и ничего больше не делаем», – сказал Пот.
Адвокат руководил сине-бело-голубыми с 2006 по 2009 год, выиграв с ними в 2007 году РФПЛ, а год спустя Кубок УЕФА.