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    Помощник Адвоката: «Сейчас мы просто ждем решения руководства «Зенита»

    Помощник и представитель бывшего тренера «Зенита» Дика Адвоката Корнелиус Пот подтвердил, что голландский специалист может вновь возглавить петербургскую команду.

    «Мы знаем, что Дик Адвокат по-прежнему является кандидатом на пост главного тренера «Зенита». Сейчас мы просто ждем решения руководства клуба и ничего больше не делаем», – сказал Пот.

    Адвокат руководил сине-бело-голубыми с 2006 по 2009 год, выиграв с ними в 2007 году РФПЛ, а год спустя Кубок УЕФА.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.05.2018 14:41
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 мая 2018, 19:12

      если он то повторный триумф не получится нет той команды которую тренировал адвокат А помощник этот его ПОТ потеть уже начал так как знает какие бабища можно увезти с газпрома

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 15 мая 2018, 17:07

      Сплетни надоело слушать -- надо ждать официальное обьявление !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      Kuban-Krasnodar 15 мая 2018, 16:10

      Хотят результат-нужен Бердыев!

      3
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      Рейтинг: +5427

      _Marqella_ > Kuban-Krasnodar 15 мая 2018, 18:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Бердыев = автобус...Нам такой футбол не нужен...себе заберите...))

      -5
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      Рейтинг: +272

      Inks > _Marqella_ 15 мая 2018, 22:30

      Пусть автобус - но по крайней мере не то, что мы видели в прошедшем сезоне...

      0
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      Рейтинг: +5427

      _Marqella_ > Inks 15 мая 2018, 23:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не надо нам пусть автобус,это не зенитовский футбол...Зенит всегда играл и играет в атакующий футбол,даже в свои худшие времена...))

      -4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 мая 2018, 16:02

      уберите Фурса неужели не понятно Зенит при нем скатится еще ниже и я уверен это на руку московским здесь уже не бизнес здесь политика вечная вражда Москва против Питера

      3
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 15 мая 2018, 15:59

      Вот реально бабло некуда девать,сливают-сливают видят результата нет,но все равно с...ка продолжают тупо сливать в никуда. Да поставьте вы уже Богданыча у руля уж точно хуже не будет!!!

      5
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      Рейтинг: +160

      Старина Хэнк 15 мая 2018, 15:43

      А ничё, что бросив всех он из гостиницы сбежал утром после ЧЕ? Понять и простить?

      3
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      Рейтинг: +102

      Shogun 15 мая 2018, 15:30

      Да они сами не знают, что хотят, а хотят они видимо Сарри и хотят его и Чели, выбор наверно очевиден куда он должен уйти, и если итальяшка тупанет, тоуйдет в болото чисто за бабло, то можно списывать опять весь Зенит

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 15 мая 2018, 15:22

      Красота. Приятно, когда руководство клуба-соперника творит непонятно что. В общем, по итогам следующего сезона результат будет плюс-минус такой же.

      2
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 15 мая 2018, 15:05

      После триумфа с Зенитом Адвокатишка с треском провалил всё что только можно. Да и старый он уже.

      5
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 15 мая 2018, 14:51

      Интересно будет посмотреть.

      2
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