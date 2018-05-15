В продаже появились футболки «Барселоны» с повернутой восьмеркой на спине в виде знака бесконечности

Цифры и буквы обычно на месте приклеивают к футболке (ну если в офф магазине конечно)
Так что повернуть восьмерку всегда можно было, как и написать свое имя, например...
«Барселона» запустила продажу футболок, приуроченных к прощальному матчу полузащитника Андреса Иньесты.
Восьмой номер на майке перевернут горизонтально и символизирует собой знак бесконечности.
Напомним, в последний раз 34-летний футболист выйдет на поле в сине-гранатовой футболке 20 мая в домашнем поединке 38-го тура Примеры с «Реалом Сосьедад».
Иньеста защищал цвета «Барселоны» с 2002 года. Ранее он заявил, что продолжит карьеру в Японии или Китае.
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— FC Barcelona (@FCBarcelona) 15 мая 2018 г.