В продаже появились футболки «Барселоны» с повернутой восьмеркой на спине в виде знака бесконечности

«Барселона» запустила продажу футболок, приуроченных к прощальному матчу полузащитника Андреса Иньесты.

Восьмой номер на майке перевернут горизонтально и символизирует собой знак бесконечности.

Напомним, в последний раз 34-летний футболист выйдет на поле в сине-гранатовой футболке 20 мая в домашнем поединке 38-го тура Примеры с «Реалом Сосьедад».

Иньеста защищал цвета «Барселоны» с 2002 года. Ранее он заявил, что продолжит карьеру в Японии или Китае.