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    В продаже появились футболки «Барселоны» с повернутой восьмеркой на спине в виде знака бесконечности

    «Барселона» запустила продажу футболок, приуроченных к прощальному матчу полузащитника Андреса Иньесты.

    Восьмой номер на майке перевернут горизонтально и символизирует собой знак бесконечности.

    Напомним, в последний раз 34-летний футболист выйдет на поле в сине-гранатовой футболке 20 мая в домашнем поединке 38-го тура Примеры с «Реалом Сосьедад».

    Иньеста защищал цвета «Барселоны» с 2002 года. Ранее он заявил, что продолжит карьеру в Японии или Китае.

    Источник: ФК «Барселона»

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    15.05.2018 13:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 15 мая 2018, 13:38

      Цифры и буквы обычно на месте приклеивают к футболке (ну если в офф магазине конечно)
      Так что повернуть восьмерку всегда можно было, как и написать свое имя, например...

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