Иньеста: «У меня есть два варианта – это Китай и Япония»

Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста рассказал о вариантах продолжения своей карьеры после ухода из каталонского клуба.

«Сейчас мне предстоит принять одно из самых важных решений в своей жизни. На данный момент есть два варианта – это Китай и Япония. Мне нужно все взвесить все нюансы и принять наилучшее решение.

Я рассчитываю дать ответ на следующей неделе, чтобы потом сосредоточиться на чемпионате мира», – сказал Иньеста.

Ранее сообщалось, что 34-летний футболист также рассматривает возможность переезда в Катар или Австралию.