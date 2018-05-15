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    Иньеста: «У меня есть два варианта – это Китай и Япония»

    Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста рассказал о вариантах продолжения своей карьеры после ухода из каталонского клуба.

    «Сейчас мне предстоит принять одно из самых важных решений в своей жизни. На данный момент есть два варианта – это Китай и Япония. Мне нужно все взвесить все нюансы и принять наилучшее решение.

    Я рассчитываю дать ответ на следующей неделе, чтобы потом сосредоточиться на чемпионате мира», – сказал Иньеста.

    Ранее сообщалось, что 34-летний футболист также рассматривает возможность переезда в Катар или Австралию.

    Источник: Goal.com

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    15.05.2018 06:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 15 мая 2018, 07:06

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