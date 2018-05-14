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    Состоялось заседание совета директоров «Спартака». Каррера сохранил пост, цель на сезон – Лига чемпионов

    Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун рассказал о ходе сегодняшнего заседания.

    «Члены совета директоров только что заслушали доклад главного тренера. Массимо Каррера очень критично оценил результаты работы, проделанной в прошедшем сезоне.

    Из трех трофеев, которые «Спартак» имел шанс завоевать, был завоеван только один – Суперкубок. В чемпионате команда выступала неровно: тяжелое начало, затем очень хорошая серия из 18 матчей без поражений и, к сожалению, довольно неудачный финиш.

    Причины неудач были нами вскрыты и проанализированы. Мы сделали необходимые выводы с тем, чтобы в следующем сезоне команда смогла бороться за чемпионский титул.

    Первоочередная задача, которая поставлена перед «Спартаком», – квалификация в групповой турнир Лиги чемпионов.

    Кроме того, сегодня мы обсудили вопросы селекции на предстоящий сезон», – сказал Федун.

    Напомним, красно-белые завершили выступление в РФПЛ-2017/18 на третьем месте в турнирной таблице.

    Источник: ФК «Спартак»

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    14.05.2018 16:39
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 12:22

      Для помощи Каррере нужно выделить человека с плеткой,для проведения воспитательной работы в команде.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +8841

      GoLenaStop 15 мая 2018, 02:05

      Ради Российского футбола - желаю самой народной команде освежения российскими молодыми игроками, тренерами и интересной ИГРЫ, без фуфлосудейства и закулисных понтов! Ваш шанс доказать свою состоятельность в игре - проход отбора в ЛЧ! Удачи. с ув.

      3
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      Рейтинг: +57

      Доремидонт 14 мая 2018, 22:59

      Видимо я уже перестал чего понимать. Ну посудите сами. Везде и всюду важен РЕЗУЛЬТАТ. С этим тезисом вряд ли кто-то будет спорить. Так вот, в сезоне17/18 у Спартака лишь перед его началом выдался один матч, где был завоёван СК., а дальше начались совсем невзрачно-неудачные игры, где терялись очки целыми пачками. Почему? Где спрашивается был тренер, почему не предпринимал кардинальных мер? Вопрос. Дальше больше, Ведь только с Краснодаром, Зенитом и ЦСКА в те 18 игр перед зимней паузой Спартак показал чего он стоит. А что произошло в весенней части ЧР?! Проигрыши как рядовых матчей с не самыми сильными соперниками, так и судьбоносных с теми же не самыми сильными... Что делал тренер, почему он не принимал кардинальных мер? Опять вопрос. И наконец, его высказывания, что он признаёт, что вся эта чехарда именно его вина. Спрашивается, а чего тогда Совет директоров и лично Л.Федун посчитали, что прошедший сезон Спартак закончен на позитиве. Где этот позитив, что за весь сезон, игры, где многое решалось, попросту провалены и даже гл. тренер соглашается, что всё это его вина?! Значит, если бы Спартак в итоге занял четвёртое место, то сезон бы считался провальным, говорили бы руководители клуба? А в чём разница между 3 и 4 местами, если и там и там ни КР, ни выхода в ЛЧ напрямую даже не понюхали? Что, тогда бы уже наверняка принимались соответствующие решения? Для меня всё это весьма странно.

      1
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      Рейтинг: +8841

      GoLenaStop > Доремидонт 15 мая 2018, 01:57

      Зажрались, батеньки!... Новых вливаний нет, одни и те же игроки по кругу по клубам шарятся. Отстой, потому из сборной бегут "звёзды", чтоб потом их не проклинали за домашний полный просер ...

      3
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      Рейтинг: +582

      RusPlan > Доремидонт 16 мая 2018, 10:02

      А ты предлагаешь каждый год менять тренеров? Давай вернем Карпина и опустимся на 6 место...

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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 14 мая 2018, 22:10

      Правильное решение ! а то назначили бы какого нибудь Семака....

      1
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      Рейтинг: +677

      vodomut 14 мая 2018, 21:29

      зачем спартаку ЛЧ опять позорится?подарите кому нибудь.как всё в этом сезоне!

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 14 мая 2018, 21:14

      "Слава бог...., то есть Федуну." Не психанул и не послушал "пильщиков своего бабла". Видим к чему пришёл Зенит последние годы меняя тренеров. Надо сделать чистку состава, прикупить защитников, подтянуть молодёжь и вперёд к новым победам!

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 14 мая 2018, 20:53

      Мое личное мнение. Не рад, что оставили Карреру. Считаю, что он не способен настроить команду психологически на важные матчи. Думаю лучший тренер для Спартака на сегодня - Тихонов. Поэтому извините, но флагом махать за издевательство над болельщиками которое бесцеремонно весь сезон устраивал тренер НЕ БУДУ.

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      Рейтинг: +729

      deimos88 > RedWhiteFans2 14 мая 2018, 22:51

      На сегодня Тихонов, а на завтра?Бушманов? послезавтра Парфенов или Евсеев? не надоело святым духом вместо медалей питаться?

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 14 мая 2018, 20:00

      Здравое решение совета!Чемпионство,Суперкубок,бронза не есть плохой результат.Другим командам такое даже и не снится.Так что не всё так плохо.Теперь скаутам подыскать усиление во все линии(особенно в оборону) и можно наигрывать состав на новый сезон.Единственно что непонятно,почему не подтягивают молодёжь из дубля в основу?Там есть интересные игроки.По крайней мере можно опробовать их на сборах.В общем есть что и чем заниматься.Удачи Каррере и Ко!!!Ждём побед и титулов!

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 14 мая 2018, 19:57

      Воротник,,,,крепкий защитник в помощь к Георгию,надеюсь к началу сезона будет в форме,,,,,да дирижёр хороший нужен,,,,это без учёта если Антоха уйдёт,,,,тогда и нап понадобиться,,,,так как Зе постоянно на травмах,,,,,вот он минимум по селекции,,,,если конечно ставить какие то задачи,,,

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      Рейтинг: +5904

      mialkov 14 мая 2018, 19:49

      Первый плюс есть - Массимо оставили. Теперь надеемся и ждем плюсов в виде крепких и цепких игроков в оборону. Пугает травма Саши Селихова - можно остаться хромым после такого, надеюсь все обойдется, но в этом календарном году он не появится в рамке...

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