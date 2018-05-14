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  • Состоялось заседание совета директоров «Спартака». Каррера сохранил пост, цель на сезон – Лига чемпионов

Состоялось заседание совета директоров «Спартака». Каррера сохранил пост, цель на сезон – Лига чемпионов

14 мая 2018, 16:39
35

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун рассказал о ходе сегодняшнего заседания.

«Члены совета директоров только что заслушали доклад главного тренера. Массимо Каррера очень критично оценил результаты работы, проделанной в прошедшем сезоне.

Из трех трофеев, которые «Спартак» имел шанс завоевать, был завоеван только один – Суперкубок. В чемпионате команда выступала неровно: тяжелое начало, затем очень хорошая серия из 18 матчей без поражений и, к сожалению, довольно неудачный финиш.

Причины неудач были нами вскрыты и проанализированы. Мы сделали необходимые выводы с тем, чтобы в следующем сезоне команда смогла бороться за чемпионский титул.

Первоочередная задача, которая поставлена перед «Спартаком», – квалификация в групповой турнир Лиги чемпионов.

Кроме того, сегодня мы обсудили вопросы селекции на предстоящий сезон», – сказал Федун.

Напомним, красно-белые завершили выступление в РФПЛ-2017/18 на третьем месте в турнирной таблице.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак Каррера Массимо Федун Леонид
Комментарии (35)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Asbjorn
1526305862
осталось избавиться от баласта и провести отличную селекцию(сомнения)
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Полная Канистра
1526306836
Спасибо что тренера сохранили . САМОЕ ГЛАВНОЕ ЭТО СЕЛЕКЦИЯ КОМАНДЫ ПОРА УЖ БРАТЬ ТОЛКОВЫХ ЗАЩИТНИКОВ и не 1 а 3-4 сколько можно ждать ФЕДУН
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спартач-тверь
1526311051
Наша цель пять звёзд и они будут-мы верим
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OfaZavr
1526311637
правильно что оставили Массимо, нужно посмотреть как дальше пойдет, ну и оборону укрепить обязательно, а то шапито в защите не сочетается с поставленными задачами.
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Виктор12
1526312193
Леонид Федун ежегодно ставит задачи, а Спартак ежегодно их с большим успехом ПРОВАЛИВАЕТ! Не стал исключением и этот сезон. Всё, что можно было, Спартак ПРОВАЛИЛ и, на проигрышной ноте, провально завершил сезон! И так все ближайшие 15 лет. Цели поставлены! Задачи определены! Осталось только благополучно их ПРОВАЛИВАТЬ. А тут ещё видеоповторы внедрят в российском чемпионате. Судейский ресурс уплывает из под ног Спартака и не будет у Спартака возможности занимать первые места, согласно цены вопроса, ради которой судьи ЕЖЕГОДНО скандалили в пользу Спартака. - Видеоповторы ПРИКРОЮТ скандальную судейскую лавочку Федуна. Будь внедрены видеоповторы в прошлом сезоне, то Спартак не занял бы первое место! Именно судьи вытащили Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, на первое место в сезоне 2016/17!!! Без судейской помощи, Спартак обречён ползать в середине таблицы, а не летать на верху!!!
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insider_retro
1526312602
Раз есть цель, должны быть и последовательные задачи для её достижения, а так же ресурсы для обеспечения борьбы на длинной дистанции... Лозунгов и успокоений может и не хватить... Составчик бы перетряхнуть...
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mialkov
1526316556
Первый плюс есть - Массимо оставили. Теперь надеемся и ждем плюсов в виде крепких и цепких игроков в оборону. Пугает травма Саши Селихова - можно остаться хромым после такого, надеюсь все обойдется, но в этом календарном году он не появится в рамке...
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Krossmen73
1526317225
Здравое решение совета!Чемпионство,Суперкубок,бронза не есть плохой результат.Другим командам такое даже и не снится.Так что не всё так плохо.Теперь скаутам подыскать усиление во все линии(особенно в оборону) и можно наигрывать состав на новый сезон.Единственно что непонятно,почему не подтягивают молодёжь из дубля в основу?Там есть интересные игроки.По крайней мере можно опробовать их на сборах.В общем есть что и чем заниматься.Удачи Каррере и Ко!!!Ждём побед и титулов!
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мы_не_рабы
1526321690
"Слава бог...., то есть Федуну." Не психанул и не послушал "пильщиков своего бабла". Видим к чему пришёл Зенит последние годы меняя тренеров. Надо сделать чистку состава, прикупить защитников, подтянуть молодёжь и вперёд к новым победам!
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vodomut
1526322582
зачем спартаку ЛЧ опять позорится?подарите кому нибудь.как всё в этом сезоне!
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