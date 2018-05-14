Состоялось заседание совета директоров «Спартака». Каррера сохранил пост, цель на сезон – Лига чемпионов

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун рассказал о ходе сегодняшнего заседания.

«Члены совета директоров только что заслушали доклад главного тренера. Массимо Каррера очень критично оценил результаты работы, проделанной в прошедшем сезоне.

Из трех трофеев, которые «Спартак» имел шанс завоевать, был завоеван только один – Суперкубок. В чемпионате команда выступала неровно: тяжелое начало, затем очень хорошая серия из 18 матчей без поражений и, к сожалению, довольно неудачный финиш.

Причины неудач были нами вскрыты и проанализированы. Мы сделали необходимые выводы с тем, чтобы в следующем сезоне команда смогла бороться за чемпионский титул.

Первоочередная задача, которая поставлена перед «Спартаком», – квалификация в групповой турнир Лиги чемпионов.

Кроме того, сегодня мы обсудили вопросы селекции на предстоящий сезон», – сказал Федун.

Напомним, красно-белые завершили выступление в РФПЛ-2017/18 на третьем месте в турнирной таблице.