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    «Барселона» готова отдать Мину в аренду «Бетису»

    Руководство «Барселоны» рассматривает вариант аренды защитника Йерри Мины. Наиболее подходящим для этого клубом является «Бетис», считают в Каталонии.

    В текущем сезоне Мина не смог реализовать весь свой потенциал, уверены боссы «Барсы». Поэтому игроку будет предоставлен шанс проявить себя в аренде. «Бетис» в следующем сезоне будет выступать не только в Примере, но и в Лиге Европы, что дает больше возможностей для Мины.

    Источник: Don Balon

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    14.05.2018 11:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 14 мая 2018, 12:53

      взяли игрока непонятно зачем,помоему и по нарезкам в ютубе видно что он е
      игрок уровня далеко не ТОП клубов

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