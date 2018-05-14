«Барселона» готова отдать Мину в аренду «Бетису»

Руководство «Барселоны» рассматривает вариант аренды защитника Йерри Мины. Наиболее подходящим для этого клубом является «Бетис», считают в Каталонии.

В текущем сезоне Мина не смог реализовать весь свой потенциал, уверены боссы «Барсы». Поэтому игроку будет предоставлен шанс проявить себя в аренде. «Бетис» в следующем сезоне будет выступать не только в Примере, но и в Лиге Европы, что дает больше возможностей для Мины.