Промес персонально попрощался с фанатами «Спартака». Летом игрок может покинуть клуб

Атакующий футболист московского «Спартака» Квинси Промес после матча 30 тура РФПЛ против московского «Динамо» (0:1) персонально в компании дочерей попрощался с болельщиками красно-белых.

Сначала фанатов за сезон поблагодарила вся команда, а затем, когда партнеры отправились в раздевалку, к трибунам подошел и голландец.

Ранее сообщалось, что летом Промес может сменить клуб.