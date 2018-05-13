Промес персонально попрощался с фанатами «Спартака». Летом игрок может покинуть клуб

Промеса заменить будет трудно!
Игрока найдут, но не выше классом чем Промес.
Фактически это большая потеря для Спартака.
Равноценного Промесу не найдут.
Атакующий футболист московского «Спартака» Квинси Промес после матча 30 тура РФПЛ против московского «Динамо» (0:1) персонально в компании дочерей попрощался с болельщиками красно-белых.
Сначала фанатов за сезон поблагодарила вся команда, а затем, когда партнеры отправились в раздевалку, к трибунам подошел и голландец.
Ранее сообщалось, что летом Промес может сменить клуб.