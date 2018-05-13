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    Промес персонально попрощался с фанатами «Спартака». Летом игрок может покинуть клуб

    Атакующий футболист московского «Спартака» Квинси Промес после матча 30 тура РФПЛ против московского «Динамо» (0:1) персонально в компании дочерей попрощался с болельщиками красно-белых.

    Сначала фанатов за сезон поблагодарила вся команда, а затем, когда партнеры отправились в раздевалку, к трибунам подошел и голландец.

    Ранее сообщалось, что летом Промес может сменить клуб.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.05.2018 16:51
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +74

      Виктор12 13 мая 2018, 22:09

      Промеса заменить будет трудно!
      Игрока найдут, но не выше классом чем Промес.
      Фактически это большая потеря для Спартака.
      Равноценного Промесу не найдут.

      4
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 13 мая 2018, 20:46

      Если найдет достойную команду то пусть уходит.

      3
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      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > zigbert 14 мая 2018, 12:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Саутгемптон и Сампдория и то больше 20 за него никто не даст, а этот мечтает об топ клубе, флаг ему в руки

      -32
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 13 мая 2018, 19:37

      - если верить "сообщениям", то становится понятно почему Промес не "работал" на все 100%...новый европейский клуб, очередная ступень в развитии, но по-любому - спасибо Промесу, что помог Спартаку стать чемпионом...жаль, что ни в этом сезоне..., но вот вопрос?, а где замена???, ещё поискать, и ещё купить...

      3
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 13 мая 2018, 19:34

      В Сампдорию засобирался что ли?) Не лучше ли в ЛЧ сыграть?

      1
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      ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan > Viper for CSKA 13 мая 2018, 19:42

      В ЛЧ "Спартак" пройдёт только через отбор.

      1
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      ...
      Рейтинг: +74

      Виктор12 > Viper for CSKA 13 мая 2018, 22:11

      Не лучше ли в ЛЧ сыграть?

      - Туда надо ещё попасть.
      Это большая разница играть сразу на групповом этапе Лиги чемпионов или на стадии квалификации.
      Эта незавидная участь досталась Спартаку.
      Теперь они будут разрываться на несколько фронтов и форсировать подготовку, но это ещё им не гарантирует успех.
      .
      Шансов ПРОВАЛИТЬ квалификацию у Спартака БОЛЬШЕ, чем пройти дальше!!!
      Задачи на сезон не выполнили, а ПРОВАЛИЛИ.
      Что "заслужили", то и получили.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 мая 2018, 19:30

      то что персонально попрощался еще ничего не значит и нечего выдумывать новости из ничего, да и из топ-клубов на него вряд ли кто серьезно позариться а в середняки идти может и не захотеть.

      4
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 13 мая 2018, 19:08

      Кому он нужен после перерыва не играл вообще 20фунтов стерлингов??щас и 10не дадут

      1
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 13 мая 2018, 17:43

      чё т не верится...в Спартаке можно в ЛЧ поиграть,а Промесом интересуются отнюдь не топ-евроклубы...да и зарплата,думаю,немаленькая у него...только если на сытую гейропу поменяет и комфорт привычный...да и выкладываться придётся - это не ЧР ,где можно валять дурака...

      2
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      Рейтинг: -19

      Пестрый > SPACE TRUCKIN 13 мая 2018, 17:53

      Какая нах ЛЧ в отборе какой нибудь Марибор попадется и все и будет полный фетиш и каррера пойдет лесом))

      5
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      Рейтинг: +742

      Makaweli > Пестрый 13 мая 2018, 17:55

      Так и будет!

      3
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > Пестрый 14 мая 2018, 07:30

      Спартак нынче таков,что удивляться нечему...

      0
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 13 мая 2018, 17:38

      Персонально попрощался - респект ему, но он же не сказал, что покидает клуб!

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      Рейтинг: +2077

      upiter622 13 мая 2018, 17:15

      Тренера с собой забери!...Да,забыл матрешек не забудьте!

      -2
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 > upiter622 13 мая 2018, 17:37

      Ты соскучился по 6 месту?

      4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 мая 2018, 17:12

      за дешево Спартак его не продаст а больше 15-18 за него никто не даст на ЧМ он не играет так что вряд ли

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