После матча «Спартак» – «Динамо» игроки едва не устроили бой «стенка на стенку»

В матче 30 тура РФПЛ встретились московские «Спартак» и «Динамо» (0:1). По итогам матча красно-белые упустили прямую путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

По окончании поединка между футболистами команд возникло недопонимание, которое, по словам очевидцев, едва не переросло в массовую драку. Кровопролития удалось избежать.

«Спартак» финишировал в таблице третьим, «Динамо» – восьмым.

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