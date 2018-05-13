После матча «Спартак» – «Динамо» игроки едва не устроили бой «стенка на стенку»

лучше на поле выясняли отношения показом личного мастерства а не тупыми бараньими выходками, смотрю на наших футболистов и удивляюсь за что им платят деньги, полное отсутствие техники, мяч не могут принять ни пас отдать не могут, а иностранцы приезжая в нашу лигу теряют все свою технику и деградируют до уровня наших хреновых футболлеров.
В матче 30 тура РФПЛ встретились московские «Спартак» и «Динамо» (0:1). По итогам матча красно-белые упустили прямую путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.
По окончании поединка между футболистами команд возникло недопонимание, которое, по словам очевидцев, едва не переросло в массовую драку. Кровопролития удалось избежать.
«Спартак» финишировал в таблице третьим, «Динамо» – восьмым.
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— Ярослав Кулемин (@ya_coolemin) 13 мая 2018 г.
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