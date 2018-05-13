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    После матча «Спартак» – «Динамо» игроки едва не устроили бой «стенка на стенку»

    В матче 30 тура РФПЛ встретились московские «Спартак» и «Динамо» (0:1). По итогам матча красно-белые упустили прямую путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

    По окончании поединка между футболистами команд возникло недопонимание, которое, по словам очевидцев, едва не переросло в массовую драку. Кровопролития удалось избежать.

    «Спартак» финишировал в таблице третьим, «Динамо» – восьмым.

    «Спартак» подарил ЦСКА групповой этап ЛЧ. Все итоги сезона РФПЛ

    Источник: Twitter

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    13.05.2018 16:10
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 14 мая 2018, 08:07

      лучше на поле выясняли отношения показом личного мастерства а не тупыми бараньими выходками, смотрю на наших футболистов и удивляюсь за что им платят деньги, полное отсутствие техники, мяч не могут принять ни пас отдать не могут, а иностранцы приезжая в нашу лигу теряют все свою технику и деградируют до уровня наших хреновых футболлеров.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100725

      zigbert 13 мая 2018, 19:29

      Теперь еще могут штрафануть за беспорядки.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 мая 2018, 19:00

      только сами виноваты что так паршиво играли и нечего злость срывать на сопернике уже после игры, а Динамо молодцы, счет даже мог быть крупнее.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 13 мая 2018, 18:29

      Середняк обиделся(

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +157

      Геннадьич > Axe111 14 мая 2018, 10:04

      Кто ж тогда динамо?

      0
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      Рейтинг: +427

      policepnz 13 мая 2018, 17:59

      не мотивированный Промес. и усе. нет Спартака. терь на трансферы не дадут со слов Федуна. Каррера - беги!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 13 мая 2018, 17:25

      Динамо-Спартак это всегда крутое дерби. А уж после того, как Спартак сплавил Динамо в пердив, а Динамо выкинуло Спартака из группы ЛЧ с ее невъе... бапками, это дерби будет всем дерби дерби.
      А Динамо бежит. И бежит хорошо.

      1
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      Рейтинг: +6311

      порт 13 мая 2018, 17:22

      Недопонимание? И кто, что недопонял?

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > порт 13 мая 2018, 18:36

      там что то Зелуиш дернулся резко через-чур ))

      0
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 13 мая 2018, 16:27

      Динамо с заслуженной победой! Пеналь и красная чистая. На невезение даже сослаться не могу((((

      6
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 13 мая 2018, 16:23

      динама победила заслуженно - как это не прискорбно...ладно хоть не 0 : 3 - спасибо карасю...я разочарован звиздец как...концовку сезона прос.рали...презервативы...

      5
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      Рейтинг: +139

      Серёга-Динамовец 13 мая 2018, 16:17

      два года ждал,когда накажем аленичевский спартак,когда они отдали игру Туле,и вот наказали!!!!!!

      10
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Серёга-Динамовец 13 мая 2018, 16:20

      молодцы свинью им подложили!

      2
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv > Garrincha58 13 мая 2018, 16:29

      Вижу у Вас принцип - не важно, что дом сгорел, главное, у соседа доска из забора выпала

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