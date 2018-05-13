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  • После матча «Спартак» – «Динамо» игроки едва не устроили бой «стенка на стенку»

После матча «Спартак» – «Динамо» игроки едва не устроили бой «стенка на стенку»

13 мая 2018, 16:10
16

В матче 30 тура РФПЛ встретились московские «Спартак» и «Динамо» (0:1). По итогам матча красно-белые упустили прямую путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

По окончании поединка между футболистами команд возникло недопонимание, которое, по словам очевидцев, едва не переросло в массовую драку. Кровопролития удалось избежать.

«Спартак» финишировал в таблице третьим, «Динамо» – восьмым.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Спартак» подарил ЦСКА групповой этап ЛЧ. Все итоги сезона РФПЛ

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак
Комментарии (16)
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vladik12
1526217156
"Спартак" должен обижаться только на себя.
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цувак
1526217167
Нужно уметь достойно проигрывать !!
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Серёга-Динамовец
1526217429
два года ждал,когда накажем аленичевский спартак,когда они отдали игру Туле,и вот наказали!!!!!!
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SPACE TRUCKIN
1526217789
динама победила заслуженно - как это не прискорбно...ладно хоть не 0 : 3 - спасибо карасю...я разочарован звиздец как...концовку сезона прос.рали...презервативы...
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lordmrv
1526218049
Динамо с заслуженной победой! Пеналь и красная чистая. На невезение даже сослаться не могу((((
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Дедуктор
1526221527
Динамо-Спартак это всегда крутое дерби. А уж после того, как Спартак сплавил Динамо в пердив, а Динамо выкинуло Спартака из группы ЛЧ с ее невъе... бапками, это дерби будет всем дерби дерби. А Динамо бежит. И бежит хорошо.
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policepnz
1526223541
не мотивированный Промес. и усе. нет Спартака. терь на трансферы не дадут со слов Федуна. Каррера - беги!
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OfaZavr
1526227217
только сами виноваты что так паршиво играли и нечего злость срывать на сопернике уже после игры, а Динамо молодцы, счет даже мог быть крупнее.
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zigbert
1526228981
Теперь еще могут штрафануть за беспорядки.
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юрий николаевич
1526274422
лучше на поле выясняли отношения показом личного мастерства а не тупыми бараньими выходками, смотрю на наших футболистов и удивляюсь за что им платят деньги, полное отсутствие техники, мяч не могут принять ни пас отдать не могут, а иностранцы приезжая в нашу лигу теряют все свою технику и деградируют до уровня наших хреновых футболлеров.
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