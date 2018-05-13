Тимофеев, Ханни и Пашалич выйдут с первых минут в составе «Спартака» на дерби с «Динамо»

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Динамо» на матч 30-го тура РФПЛ.

«Спартак»: Ребров, Кутепов, Максимович, Мельгарехо, Тимофеев, Зобнин, Ханни, Пашалич, Самедов, Промес, Адриано.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Рыков, Шунич, Хольмен, Рауш, Панченко, Ташаев, Соу, Теттех, Луценко.

Дерби пройдет на «Открытие Арене» и начнется в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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