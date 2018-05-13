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    Тимофеев, Ханни и Пашалич выйдут с первых минут в составе «Спартака» на дерби с «Динамо»

    Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Динамо» на матч 30-го тура РФПЛ.

    «Спартак»: Ребров, Кутепов, Максимович, Мельгарехо, Тимофеев, Зобнин, Ханни, Пашалич, Самедов, Промес, Адриано.

    «Динамо»: Шунин, Козлов, Рыков, Шунич, Хольмен, Рауш, Панченко, Ташаев, Соу, Теттех, Луценко.

    Дерби пройдет на «Открытие Арене» и начнется в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: РПЛ

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    13.05.2018 12:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 13 мая 2018, 18:43

      Состав какой то экспериментальный.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 13 мая 2018, 13:36

      - сегодня победит тот, кто быстрее двигается и мыслит!, и конечно - характер!...ничья никого не устраивает.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +654

      111Hunter111 13 мая 2018, 13:09

      Динамо -отомсти за вылет в фнл.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +440

      Аэратор 13 мая 2018, 12:59

      вперед за победой. Спартак!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +33445

      oyabun 13 мая 2018, 12:58

      Пугает немного наличие в составе Максимовича. И непонятно то что снова отсутствует Фернандо. Что за проблемы у Карреры с этим игроком? Кто будет раздавать шикарные пасы и выполнять штрафные?

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