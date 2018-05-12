«Зенит»: «Адвоката нет в шорт-листе на пост главного тренера команды»

Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко подтвердил информацию о том, что санкт-петербуржцы составили список из пяти кандидатов на пост нового главного тренера команды.

«Да, это правда. Дик Адвокат? Его имя в списке кандидатов отсутствует», – сказал Макаренко.

Пот: «Зенит» хочет вернуть меня и Адвоката? Да, мы заинтересованы в этом»