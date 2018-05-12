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    «Зенит»: «Адвоката нет в шорт-листе на пост главного тренера команды»

    Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко подтвердил информацию о том, что санкт-петербуржцы составили список из пяти кандидатов на пост нового главного тренера команды.

    «Да, это правда. Дик Адвокат? Его имя в списке кандидатов отсутствует», – сказал Макаренко.

    Пот: «Зенит» хочет вернуть меня и Адвоката? Да, мы заинтересованы в этом»

    Источник: Sport24

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    12.05.2018 19:34
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 12 мая 2018, 23:49

      Не включение в шорт-лтист тренера-ПОБЕДИТЕЛЯ, которого со слезами на глазах провожали все болельщики Зенита и ЕДИНСТВЕННЫЙ ТРЕНЕР ПРИНЁСШИЙ УСПЕХ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ НАШЕМУ КЛУБУ-ПРИОГРОМНЕЙШАЯ ГЛУПОСТЬ ИНЕДАЛЬНОВИДНОСТЬ нашего менеджмента!Очень жаль, что с нами нет Константина Сарсании!

      2
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 12 мая 2018, 20:31

      штат пресс скретарей и прочих сократить , а то цифра в 500 прихлебателей при клубе чинуш слишком велика, тем более большинству интересна туса, деньги, а не футбол

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 12 мая 2018, 20:25

      Это шорт-лист? По-моему, это лонгплей, и каждый сезон к тому же.

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 12 мая 2018, 19:41

      Венгер будет

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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > 3a zenit 13 мая 2018, 00:18

      Да нет, Венгер мог быть, если бы не политика.А так Семак из наших,может всё-же Дик, или кто-то из италтянцев

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > ZENIT-59 13 мая 2018, 00:29

      лучше Давыдов чем Семак.У нас есть Зырянов Тренер,ну в край можно попробовать Тихонова...ну где Семак я не понимаю в Зените?Венгер будет если руководство его затарит,думаю будет он номер 1 на пост.

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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > 3a zenit 13 мая 2018, 00:42

      Семак,Давыдов-тренеры,которые могут работать вместе.Англичане ,кто бы то ни был,никогда не будут тренировать Зенит-у них совершенно другой футбол,ведь они больше играют верхом,длинными передачами,тогда как наш футбол более атлетичный и мало кто умеет играть головой.Да ещё отношения России-Англии оцените.Тогда всё станет на свои места.

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > ZENIT-59 14 мая 2018, 03:27

      я не спорю что у нас самая сложная лига...кто проходит нашу -огнём,мечём и трубы медные тот лучший футболист

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