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    Де Хеа не верит в чемпионство с «Манчестер Юнайтед» и хочет перейти в «ПСЖ»

    Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа рассматривает вариант с переходом в «ПСЖ» в летнее трансферное окно.

    Испанец не верит, что ему удастся завоевать чемпионский титул АПЛ в составе «красных дьяволов» и хочет покинуть клуб.

    Также на 27-летнего футболиста по-прежнему претендует «Реал», однако мадридцы не делали никакого официального предложения.

    В текущем сезоне вратарь провел 45 матчей (22 на ноль), пропустив 34 гола.

    Источник: Don Balon

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    12.05.2018 17:39
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 мая 2018, 15:10

      Очередная желтизна.
      Внутренние трофеи ПСЖ - это липа, с таким гигантским отрывом в классе игроков и бюджете клуба сложнее проиграть, чем выиграть. Кому они там нужны? АПЛ 100 очков форы даст Лиге 1, даже если твой клуб не чемпион. Если из МЮ куда-то уходить, то в клуб уровня Реала. Куда его и сватают постоянно.

      0
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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 13 мая 2018, 02:19

      Дон Балон...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 12 мая 2018, 21:18

      Не похоже на правду и источник не внушает доверия.

      5
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 12 мая 2018, 20:09

      Стремно когда из такого клуба как МЮ уходит классный вратарь или просто классный игрок, руководству МЮ пора бить тревогу

      1
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      Рейтинг: +1177

      The_Enot 12 мая 2018, 19:18

      ПСЖ главное толковый тренер нужен.

      1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 12 мая 2018, 18:42

      дело конечно его если не утятина а так тащил мю на себе за что стоит сказать спасибо усилит псж возможно лч псж сможет дальше пройти

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 12 мая 2018, 17:51

      чемпионство во Франции для ПСЖ,с таким составом,вещь очевидная,вот только на европейской арене им особо ничего не светит,что показывают все предыдущие сезоны

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