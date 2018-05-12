Де Хеа не верит в чемпионство с «Манчестер Юнайтед» и хочет перейти в «ПСЖ»

Очередная желтизна.
Внутренние трофеи ПСЖ - это липа, с таким гигантским отрывом в классе игроков и бюджете клуба сложнее проиграть, чем выиграть. Кому они там нужны? АПЛ 100 очков форы даст Лиге 1, даже если твой клуб не чемпион. Если из МЮ куда-то уходить, то в клуб уровня Реала. Куда его и сватают постоянно.
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа рассматривает вариант с переходом в «ПСЖ» в летнее трансферное окно.
Испанец не верит, что ему удастся завоевать чемпионский титул АПЛ в составе «красных дьяволов» и хочет покинуть клуб.
Также на 27-летнего футболиста по-прежнему претендует «Реал», однако мадридцы не делали никакого официального предложения.
В текущем сезоне вратарь провел 45 матчей (22 на ноль), пропустив 34 гола.