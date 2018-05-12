Газзаев: «Спартак» не упустит второе место в РФПЛ и снимет все вопросы в дерби с «Динамо»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что армейцам не удастся занять второе место. По мнению специалиста, «Спартак» победит «Динамо» и завоюет серебряные медали РФПЛ.

– ЦСКА победит «Анжи» в последнем туре, но, скорее всего, будет пробиваться в Лигу чемпионов через отборочный турнир. Мне кажется, «Спартак» не упустит второе место и снимет все вопросы в дерби с «Динамо».

– «Динамо» не даст бой красно-белым?

– На мой взгляд, мотивация «Спартака» окажется гораздо выше. «Динамо» уже сохранило себе прописку в Премьер-лиге и только в теории может занять шестое место. Настрой и мастерство красно-белых, по всей видимости, принесут им серебряные медали.

За тур до окончания чемпионата России вторую строчку занимает «Спартак», опережая ЦСКА на одно очко. В последнем туре красно-белые сыграют на свое поле с «Динамо», а красно-синие примут в Москве «Анжи».