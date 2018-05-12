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    Газзаев: «Спартак» не упустит второе место в РФПЛ и снимет все вопросы в дерби с «Динамо»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что армейцам не удастся занять второе место. По мнению специалиста, «Спартак» победит «Динамо» и завоюет серебряные медали РФПЛ.

    – ЦСКА победит «Анжи» в последнем туре, но, скорее всего, будет пробиваться в Лигу чемпионов через отборочный турнир. Мне кажется, «Спартак» не упустит второе место и снимет все вопросы в дерби с «Динамо».

    – «Динамо» не даст бой красно-белым?

    – На мой взгляд, мотивация «Спартака» окажется гораздо выше. «Динамо» уже сохранило себе прописку в Премьер-лиге и только в теории может занять шестое место. Настрой и мастерство красно-белых, по всей видимости, принесут им серебряные медали.

    За тур до окончания чемпионата России вторую строчку занимает «Спартак», опережая ЦСКА на одно очко. В последнем туре красно-белые сыграют на свое поле с «Динамо», а красно-синие примут в Москве «Анжи».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.05.2018 16:47
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 12 мая 2018, 21:12

      уверен что так и будет, да и как болельщику интереснее будет 4 лишних еврокубковых матчей посмотреть

      0
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      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > volfrik 13 мая 2018, 03:16

      Тут либо +4 матча, либо трансферы под ЛЧ. Иначе придется ждать последней недели. А там уже минус сборы, поэтому никакой сыгранности.

      0
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 12 мая 2018, 20:47

      Все зависит от того ,какой будет настрой.

      1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 12 мая 2018, 19:55

      Многие были уверены,что КР возьмёт Спартак,а вон оно как..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 12 мая 2018, 18:26

      Нее, думаю динамики упрутся... Тем более их связывает с красноармейцами давнишняя дружба "вместе против Спартака"...

      2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 12 мая 2018, 18:20

      Пытается сглазить Спартак в пользу ЦСКА.

      2
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 12 мая 2018, 17:06

      Смотря как Ребров штанги нацелует

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