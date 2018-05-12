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  • Газзаев: «Спартак» не упустит второе место в РФПЛ и снимет все вопросы в дерби с «Динамо»

Газзаев: «Спартак» не упустит второе место в РФПЛ и снимет все вопросы в дерби с «Динамо»

12 мая 2018, 16:47
9

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что армейцам не удастся занять второе место. По мнению специалиста, «Спартак» победит «Динамо» и завоюет серебряные медали РФПЛ.

– ЦСКА победит «Анжи» в последнем туре, но, скорее всего, будет пробиваться в Лигу чемпионов через отборочный турнир. Мне кажется, «Спартак» не упустит второе место и снимет все вопросы в дерби с «Динамо».

– «Динамо» не даст бой красно-белым?

– На мой взгляд, мотивация «Спартака» окажется гораздо выше. «Динамо» уже сохранило себе прописку в Премьер-лиге и только в теории может занять шестое место. Настрой и мастерство красно-белых, по всей видимости, принесут им серебряные медали.

За тур до окончания чемпионата России вторую строчку занимает «Спартак», опережая ЦСКА на одно очко. В последнем туре красно-белые сыграют на свое поле с «Динамо», а красно-синие примут в Москве «Анжи».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Динамо Газзаев Валерий
Комментарии (9)
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Аид666
1526134010
Смотря как Ребров штанги нацелует
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DOCTOR PENALTY
1526138413
Пытается сглазить Спартак в пользу ЦСКА.
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BarStep
1526138789
Нее, думаю динамики упрутся... Тем более их связывает с красноармейцами давнишняя дружба "вместе против Спартака"...
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за ЦСКА с 1980г
1526144109
Многие были уверены,что КР возьмёт Спартак,а вон оно как..
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zigbert
1526147277
Все зависит от того ,какой будет настрой.
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volfrik
1526148768
уверен что так и будет, да и как болельщику интереснее будет 4 лишних еврокубковых матчей посмотреть
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