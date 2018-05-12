Агент Сарри: «С «Зенитом» мы не контактировали. Сейчас мне нечего сказать о возможной работе Маурицио в России»

Агент Алессандро Пеллегрини, представляющий интересы главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри, сообщил, что в настоящий момент никаких переговоров с «Зенитом» не ведется.

Ранее появилась информация о том, что 59-летний специалист контактировал с петербургским клубом на предмет возможной работы.

– Никаких контактов между нами и «Зенитом» не было. Абсолютно. У Сарри действующий контракт с «Наполи», так что говорить о каких-либо вариантах продолжения его карьеры нельзя.

– Вы будете рассматривать предложение «Зенита», если оно поступит?

– Посмотрим. На данный момент мне нечего сказать о возможной работе Маурицио в России.

В пятницу, 11 мая, официально стало известно, что сине-бело-голубые рассматривает пять кандидатов на пост главного тренера.