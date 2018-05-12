Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент Сарри: «С «Зенитом» мы не контактировали. Сейчас мне нечего сказать о возможной работе Маурицио в России»

    Агент Алессандро Пеллегрини, представляющий интересы главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри, сообщил, что в настоящий момент никаких переговоров с «Зенитом» не ведется.

    Ранее появилась информация о том, что 59-летний специалист контактировал с петербургским клубом на предмет возможной работы.

    – Никаких контактов между нами и «Зенитом» не было. Абсолютно. У Сарри действующий контракт с «Наполи», так что говорить о каких-либо вариантах продолжения его карьеры нельзя.

    – Вы будете рассматривать предложение «Зенита», если оно поступит?

    – Посмотрим. На данный момент мне нечего сказать о возможной работе Маурицио в России.

    В пятницу, 11 мая, официально стало известно, что сине-бело-голубые рассматривает пять кандидатов на пост главного тренера.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.05.2018 15:18
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 13 мая 2018, 00:20

      Невеста согласна осталось жениха уговорить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 мая 2018, 16:04

      на хрена ему это надо

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11