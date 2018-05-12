Зидан не уверен, что останется в «Реале» на следующий сезон

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не стал отвечать на вопрос относительно своего будущего.

Ранее было высказано предположение, что в случае поражения от «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов руководство сливочных откажется от услуг французского специалиста.

«Останусь ли я в «Реале»? Я не собираюсь говорить ни «нет», ни «да». Что случится после финала в Киеве, то и случится», – сказал Зидан.

Матч «Реал» – «Ливерпуль» состоится в субботу, 26 мая. Мадридцы являются победителями двух последних розыгрышей турнира.