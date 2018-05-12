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    Ракитич: «Рома» и сама не понимает, как смогла пройти «Барселону»

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич вспомнил противостояние против итальянской «Ромы» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Хорват не понимает, как его клуб не смог пробиться в полуфинал.

    «Вылет стал для нас огромным ударом. Перед вторым матчем мы уже видели себя в 1/2. Нет понимания, почему «Барселона» не удержала преимущество в три мяча. Даже «Рома» не знает, как получилось разгромить нас», – сказал хавбек beIN SPORT.

    В полуфинале римляне вылетели от английского «Ливерпуля».

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.05.2018 08:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +617

      nelez 12 мая 2018, 21:11

      Чего там не понятного?Проиграли 1-4 , выиграли 3-0, За счет гостевого гола и прошли.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 мая 2018, 19:52

      тем и прекрасен футбол что может быть все что угодно, даже то что сложно объяснить и понять)

      1
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 12 мая 2018, 15:53

      Если бы победы отдавали командам по рейтингу, футбол был бы не интересен.

      2
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 12 мая 2018, 11:50

      ну это да... но я думаю и барса не может понять как проср... такое преимущество..

      2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 12 мая 2018, 10:11

      Этот розыгрыш ЛЧ самый волшебно-камбековый на моей памяти - бывает и такое.

      1
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 12 мая 2018, 08:56

      Барсе,и сама не понимает,как не смогла пройти Рому.Да ты смотрел Юве с Реалом играли,вот тебе доказательства,как они вас имели

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      Рейтинг: +312

      Zly 12 мая 2018, 08:36

      Отнеслись к команде на подобие, что "Мы их уже сделали". Так и Ливерпуль чуть не поплатился

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