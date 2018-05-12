Ракитич: «Рома» и сама не понимает, как смогла пройти «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич вспомнил противостояние против итальянской «Ромы» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Хорват не понимает, как его клуб не смог пробиться в полуфинал.

«Вылет стал для нас огромным ударом. Перед вторым матчем мы уже видели себя в 1/2. Нет понимания, почему «Барселона» не удержала преимущество в три мяча. Даже «Рома» не знает, как получилось разгромить нас», – сказал хавбек beIN SPORT.

В полуфинале римляне вылетели от английского «Ливерпуля».