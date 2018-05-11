«ПСЖ»: «Неймар не продается»

а если ему вздумается уйти а вы не захотите продавать он вам устроит такое что не рады будете, зря вообще его звали только коллектив разлагает.
Источник в «ПСЖ» рассказал испанскому изданию Marca о том, что парижане не намерены продавать форварда Неймара.
«У Неймара нет трансферной стоимости, потому что он не продается. Это смешно. Шансы договориться с каким-либо клубом о переходе равны нулю», – сказал источник из «ПСЖ».
Неймар дважды встречался с представителями «Реала», пока лечил травму в Бразилии