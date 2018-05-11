Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «ПСЖ»: «Неймар не продается»

    Источник в «ПСЖ» рассказал испанскому изданию Marca о том, что парижане не намерены продавать форварда Неймара.

    «У Неймара нет трансферной стоимости, потому что он не продается. Это смешно. Шансы договориться с каким-либо клубом о переходе равны нулю», – сказал источник из «ПСЖ».

    Неймар дважды встречался с представителями «Реала», пока лечил травму в Бразилии

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.05.2018 23:29
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 мая 2018, 19:19

      а если ему вздумается уйти а вы не захотите продавать он вам устроит такое что не рады будете, зря вообще его звали только коллектив разлагает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 12 мая 2018, 09:44

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100725

      zigbert 12 мая 2018, 08:15

      Да вас и спрашивать не будут.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      Tararambol 12 мая 2018, 07:07

      Отца спросить забыли?))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 12 мая 2018, 05:34

      Неймар не продаётся, он покупается,
      В этом мире ничего не меняется.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +309

      Ден71 12 мая 2018, 04:49

      Я уже это слышал про игроков Барсы )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 12 мая 2018, 02:28

      И хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 мая 2018, 00:49

      Ставки на Неймара станут еще больше....аукцион продолжится в новом сезоне))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 12 мая 2018, 00:24

      Думаю ещё сезончик в псж поиграет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -5

      jevocer 11 мая 2018, 23:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зарабатывай нa ставках вместе с pro100stavki.ru

      -6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11