AS: В декабре Гризманн рассказал «Атлетико» об уходе в «Барселону»

Только пару дней назад руководство Атлетико высказалось, что ни сном, ни духом, что Гризманн собирается уходить из клуба, а уж тем более в Барсу, какие каталонцы негодяи, что ведут с ним переговоры в обход руководства. Мудрят что-то они там в Мадриде.
По информации AS, нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн в декабре сообщил клубу о переходе в «Барселону».
Сообщается, что главный тренер мадридцев Диего Симеоне поблагодарил игрока за открытый диалог и заверил, что окажет полную поддержку Гризманну, пока француз остается в «Атлетико».
Руководству клуба также известно о планах игрока, поэтому «Атлетико» начал поиски нового форварда.