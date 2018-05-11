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    AS: В декабре Гризманн рассказал «Атлетико» об уходе в «Барселону»

    По информации AS, нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн в декабре сообщил клубу о переходе в «Барселону».

    Сообщается, что главный тренер мадридцев Диего Симеоне поблагодарил игрока за открытый диалог и заверил, что окажет полную поддержку Гризманну, пока француз остается в «Атлетико».

    Руководству клуба также известно о планах игрока, поэтому «Атлетико» начал поиски нового форварда.

    Источник: AS

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    11.05.2018 20:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 12 мая 2018, 13:11

      Только пару дней назад руководство Атлетико высказалось, что ни сном, ни духом, что Гризманн собирается уходить из клуба, а уж тем более в Барсу, какие каталонцы негодяи, что ведут с ним переговоры в обход руководства. Мудрят что-то они там в Мадриде.

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