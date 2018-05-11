AS: В декабре Гризманн рассказал «Атлетико» об уходе в «Барселону»

По информации AS, нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн в декабре сообщил клубу о переходе в «Барселону».

Сообщается, что главный тренер мадридцев Диего Симеоне поблагодарил игрока за открытый диалог и заверил, что окажет полную поддержку Гризманну, пока француз остается в «Атлетико».

Руководству клуба также известно о планах игрока, поэтому «Атлетико» начал поиски нового форварда.